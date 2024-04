Lory Del Santo piange a Domenica In: “Incolpata della morte dei miei figli”/ “Famiglia non mi ha aiutato”

Lory Del Santo e il dolore per la morte dei figli Connor e Loren: “Stesa a terra ma poi mi sono rialzata”

Dopo l’intervista a Belve, Lory Del Santo è stata ospite nella puntata di oggi di Domenica In. Durante la chiacchierata con Mara Venier ha ripercorso la sua vita partendo da un’infanzia difficile in una famiglia povera con una mamma anaffettiva fino al dolore più grave che si può provare nella vita, tre figli morti prematuramente. Il primo a poche settimane dalla nascita, Connor precipitato da un grattacielo a soli 5 anni nel 1991 e Loren morto suicida a 19 anni nel 2018. Dolori atroci e innaturali che la showgirl ha dovuto affrontare.

ANTONIO E CLORINDA, CHI SONO I GENITORI DI LORY DEL SANTO/ "Papà morto subito, mamma mi puniva sempre"

E durante l’intervista ad una troppo diretta e poco empatica Mara Venier che le ha chiesto come ha fatto a sopravvivere a tutti questi lutti, Lory Del Santo ha risposto in modo tranquillo e profondo: “È terribile, l’immagine è di me stesa per terra che riuscivo a stare a terra per ore poi basta ed ho detto che faccio sto sdraiata tutta la vita? No e mi sono alzata quando tu ti alzi una volta sei capace di rialzarti ancora.”

Figli Lory Del Santo: come sono morti Conor, Loren e il bambino nato prematuro/ “Ho perso la vita con loro”

Lory Del Santo senza freni a Domenica In: “La famiglia non mi ha aiutata”

A risollevarsi dagli innaturali lutti che l’hanno colpita, la morte dei figli Connor e Loren Lory Del Santo non ha avuto molte persone accanto: “A rialzarmi non mi ha aiutato certo la famiglia che in tutte le mie vicissitudini non c’è mai stessa. Forse è stato meglio perché non mi avrebbero capito” Subito dopo ha aggiunto che qualcuno l’ha persino accusata di essere in un certo senso colpevole della morte di Loren perché non gli avrebbe dato ‘un’educazione adeguata’ mentre in realtà soffriva di problemi psichici: “Se c’è una malattia genetica come puoi pensare che c’entri l’educazione o dargli o meno del succo d’arancia.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA