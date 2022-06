Lory Del Santo posta foto modella Valentina Rueda: perché?/ C’entra il figlio Devin…

La pubblicazione nelle scorse ore da parte di Lory Del Santo delle fotografie di una modella senza reggiseno tra le sue Stories di Instagram ha destato clamore sui social media, dove sono sorte le ipotesi più disparate. All’interno del novero di quelle formulate, spiccano l’attacco hacker (qualcuno sarebbe riuscito a introdursi nel profilo dell’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” e a pubblicare i contenuti ‘incriminati’, ndr) e un presunto casting per “The Lady”, webserie italiana ideata proprio dalla showgirl tra il 2014 e il 2017 e interpretata da Gloria Contreras, Natalia Bush e Costantino Vitagliano.

Al netto delle informazioni raccolte dalla redazione de IlSussidiario.net, siamo nelle condizioni di smentire queste voci: nessuno ha violato l’account Instagram di Lory Del Santo e la ragazza immortalata nello scatto sensuale non è un’aspirante protagonista di un’eventuale nuova stagione di “The Lady”. Si tratta infatti della giovane (e bella) Valentina Rueda, già volto di alcune campagne pubblicitarie per prestigiosi brand di moda e di underwear. Ma perché Lory Del Santo ha postato online le sue istantanee?

LORY DEL SANTO PUBBLICA FOTO MODELLA: MESSAGGIO AL FIGLIO DEVIN…

Si tratta, molto semplicemente, della più classica delle lezioni materne, ma non solo: al tempo stesso è un messaggio teso a sottolineare l’unicità di ogni singola donna e ad esaltare la bellezza femminile. Lory, infatti, si occupa della post produzione degli scatti realizzati dal figlio Devin, fotografo, e Valentina Rueda è stata immortalata proprio dall’obiettivo del 30enne.

Osservando le fotografie della modella, Lory Del Santo ha ritenuto che non necessitassero di alcun tipo di ritocco e ha inteso così diffondere online il materiale per dimostrare al figlio, con un gesto che non è passato inosservato, che le donne sono belle anche se non rispecchiano i canoni della cosiddetta “perfezione” odierna. Una vera e propria protesta, della serie: “Questa foto è già bella così, non serve toccarla”. Lory Del Santo, quindi, ha fatto la sua mossa: resta da capire, adesso, se Devin intenderà replicare e, nel caso, in che modo…

