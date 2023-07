Lory Del Santo: “Ricevo proposte indecenti dagli uomini. Mi offrono soldi”/ “Sess* con Marco Cucolo? Certo!”

Lory Del Santo a I Lunatici: “Ora sono in pensione intellettuale”

Lory Del Santo, attrice, regista, showgirl e personaggio televisivo, è stata intervistata da I Lunatici, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2. A sessantaquattro anni, Lory non ha particolari rimpianti del suo vissuto e ad oggi sta vivendo una fase nuova della sua vita: “Sono in un momento per me buono, perché ho la sensazione di aver passato quelle fasi della vita in cui dovevo essere sempre in tensione per la carriera, il successo, il lavoro. Ora sono in pensione intellettuale”.

Lory Del Santo è stata spesso al centro del gossip per le sue frequentazioni nella vita privata: “Ho scoperto di avere questa indole da giovanissima, mi bastava passeggiare in un centro per fare impazzire tutti”. Spiega inoltre come gestiva questa situazione: “Era incredibile, all’inizio pensavo fosse una cosa magica: era come essere alle giostre, meraviglioso. La bellezza la devi anche gestire, mantenere, puoi averla e perderla in un attimo. Se hai un patrimonio lo devi curare”.

Impegnata da otto anni con Marco Cucolo, classe 1992, Lory Del Santo riceve comunque ancora molte proposte da altri uomini: “Tante persone mi corteggiano, tante persone mi fanno proposte indecenti. C’è anche chi mi offre cene o soldi. Mi corteggiano molti giovanissimi”. Ma con Cucolo ha trovato il giusto equilibrio e il loro rapporto prosegue a gonfie vele anche sotto l’aspetto sessuale: “Faccio ancora l’amore, certo. Il mio compagno ha trent’anni, non posso metterlo in astinenza, è anche giusto concedergli quello che si merita. Poi lo voglio anche io”. Del Santo ha poi aggiunto: “Una volta ero una cacciatrice di uomini, mi piaceva conquistare. Poi a una certa età viene la pigrizia, ma fare l’amore è sempre bello ed è giusto farlo. Finché si può facciamolo”.

L’intervista si conclude parlando degli odiatori del web che secondo la Del Santo: “Gli hater sono delle persone un po’ frustrate che vedono sempre che gli altri riescono in quello in cui loro falliscono. Io i loro messaggi non li cancello neanche, mi fanno ridere”.











