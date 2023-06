Lory Del Santo ricorre alla chirurgia?/ La foto fa discutere il web: “Irriconoscibile”

Lory Del Santo, la foto suscita polemiche sul web: “Sembri Nathaly Caldonazzo”

Lory Del Santo è stata protagonista, nelle ultime ore, di una vera e propria polemica sui social. L’attrice ha pubblicato un selfie mentre è a Los Angeles, ma lo scatto ha attirato le critiche del web. Il volto dell’attrice, secondo molti, sembra “irriconoscibile”.

“Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare” ha scritto Lory Del Santo su Instagram. Nella foto, però, il suo volto sembra apparire diverso da quello che il pubblico è abituato a vedere: “Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei” scrive un utente; “Hai ingrandito labbra inferiori. Cambi completamente fisionomia. Mi piacevi molto di più prima. Peccato, espressione cambiata” sottolinea un altro; “Ti avevo scambiato per Nathaly Caldonazzo“, “Irriconoscibile” incalza qualcun altro. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi rivolti alla showgirl, accusata di essere ricorsa alla chirurgia. L’ex naufraga replicherà presto?

Lory Del Santo ha avuto una vita non sempre semplice che l’ha messa a dura prova. L’attrice è stata vittima di violenza per ben due volte. La prima volta dal compagno della madre: “Non capivo perché, ma sentivo qualcosa di sbagliato, di volgare, di violento. Per fortuna non abusò di me. Mi lasciò perdere e se ne andò bofonchiando. Ma quella fu una molestia, la prima, che non cancellerò mai dalla mente e che non avevo mai avuto il coraggio di confessare prima d’ora” ha raccontato a Ok Salute.

La seconda volta, come ha raccontato Lory Del Santo a Rai Radio 2, è avvenuta con una persona che le ha presentato una sua conoscenza: “Ci eravamo conosciuti al ristorante, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene. Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire. L’incubo è durato tutta la notte, questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose. Ho pensato che a un certo punto si sarebbe addormentato, così è stato. Appena ho visto che dormiva sono scappata… Ho subito una violenza fisica e psicologica“.

