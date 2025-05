Non è certo una novità che Lory Del Santo sia una fonte inesauribile di aneddoti, racconti; tutto frutto di una vita vissuta a pieno, senza remore, sia nel contesto privato che dal punto di vista professionale. Tante gioie, immensi dolori; c’è tutto nel percorso esistenziale di Lory Del Santo capace di alternare racconti toccanti e aneddoti ironici. Proprio i sorrisi sono l’arma che ha scelto di adottare per affrontare tutto ciò che la vita ha avuto ed ha in serbo per lei. Tornando all’attualità, a La Volta Buona ha oggi raccontato un particolare aneddoto a proposito di una liaison del passato.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: "Andremo avanti finché saremo felici"/ "Le catene non ci sono ma..."

Lory Del Santo a La Volta Buona: “In amore bisogna accontentarsi e andare avanti…”

“Dovevo incontrare un mio ex fidanzato, doveva essere un addio, invece rimasi incinta…”, decisamente particolare il racconto di Lory Del Santo – ospite oggi a La Volta Buona – quello che doveva essere un addio si è infatti tramutato in tutt’altro. In quel momento l’attrice decise dunque di rivalutare il rapporto, sperando che quel lieto evento potesse cambiare le sorti dell’amore tra loro.

Provini Lory Del Santo a concorrenti del GF: chi sceglie tra Lorenzo, Tommaso e Javier?/ Imbarazzo con Helena

“A volte il destino si mette di mezzo, ho pensato: ‘Magari cambia per questa cosa…’, invece è durata pochissimo. Quando non c’è quella musica dentro, non si ama la gente e la libertà, si torna ad essere oppressivi”. Questo il racconto di Lory Del Santo a proposito di quella relazione che, a quanto pare, non riuscì a proseguire nonostante il lieto evento della gravidanza. Forse anche a tal esperienza si ricollega una riflessione fatta successivamente – sempre a La Volta Buona – quando si parlava di relazioni in generale: “Manca sempre qualcosa, bisogna accontentarsi e andare avanti; altrimenti si è troppo cattivi, bisogna essere come la marmellata, la dolcezza…”.