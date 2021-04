Lory Del Santo “Rischiato di morire annegata”/ “Il mio fidanzato trovato su Facebook”

L’amicizia fra uomo e donna può esistere? Secondo Lory Del Santo la risposta è un ‘no secco’: “Per me non può esistere – racconta la nota showgirl, intervistata dai microfoni di Rai Radio 2 in occasione del programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio – con me ci hanno provato sempre tutti. Anche i migliori amici dei miei fidanzati”. No quindi ad un rapporto che non sia di amore fra uomini e donne, nonostante la rivoluzione del Gentil Sesso, in particolare negli ultimi anni: “La rivoluzione delle donne ormai è compiuta. Anche nelle roccaforti che sembrano impossibili da abbattere. La cosa che a me dà fastidio è quando dicono ‘non si deve insultare una donna’. Se c’è la parità, bisogna dire che non si devono insultare gli esseri umani. Punto. Questa frase nasconde l’ultima frontiera del maschilismo. Bisogna smettere di considerare le donne come una categoria fragile”.

Lory Del Santo ha quindi raccontato un curioso e pericoloso episodio a fianco della guardia del corpo di Bob Dylan: “Ho rischiato la vita, ho guardato la morte in faccia, mentre ero in Australia, con la guardia del corpo di Bob Dylan. Sono stata risucchiata dalla corrente, stavamo per morire insieme. Ero andata a vedere un tour di Bob Dylan, conoscevo la sua guardia del corpo. Siamo andati su una costa piena di surfisti. La guardia del corpo di Bob Dylan mi ha invitato a fare il bagno, all’inizio non volevo, poi ho ceduto, sono andata. E’ arrivata un’onda che ci ha portato a largo. E’ bastata una frazione di secondo e ci siamo ritrovati a non vedere più la riva. Sono stata risucchiata dalla corrente, circondata da onde alte sei o sette metri. Non riuscivamo a tornare a riva, nuotando in avanti andavamo indietro. Sono andata nel panico, ho pensato di morire”.

LORY DEL SANTO, E IL SUO FIDANZATO: “FRA LE STORIE PIU’ LUNGHE”

Lory Del Santo ha parlato anche del suo attuale fidanzato, con cui condivide il suo cuore da ormai sette anni a questa parte: “Se la differenza d’età inizia a pesare? No. Questa è una delle storie d’amore più lunghe che ho avuto. L’amore si rinnova sulla base di condividere una quotidianità piacevole, senza eccessivi stress. E quando trovi un compagno che ti accetta per quello che sei la storia va avanti”. Quindi ha aggiunto: “Se mi vedo per sempre con questo ragazzo? Io odio la parola sempre. Per me per sempre non c’è niente. Io se ho occasione gli ricordo che lui è libero di cambiare binario. Lo capirei. E continuerei comunque a volergli bene. Ma è difficile cambiare binario quando sei su un binario di prima classe e un’altra classe non c’è. Come non far pesare la differenza d’età? La differenza d’età si basa su due problematiche”. Un aneddoto infine sulla nascita della loro storia d’amore: “Lui mi ha cercato su Facebook. E’ iniziata sui social. Sui social è pieno di ragazzi che mi scrivono. E’ un continuo. Anche molti ragazzi giovanissimi. La donna di qualche anno in più affascina”.

