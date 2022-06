Lory del Santo: rivelazioni scottanti Isola dei Famosi/ “C’era lista nomi eliminati”

Isola dei famosi 2022, Lory del Santo pungola alcuni naufraghi: “Persone scorrette”

A pochi giorni dalla finale dell’Isola dei famosi 2022, Lory del Santo tuona nei confronti dei suoi vecchi “amici”, con rivelazioni e accuse molto pesanti circa il clima che si respirava in Honduras. L’ormai ex concorrente, in una intervista rilasciata al portale Isa e Chia ha parlato del suo percorso nel reality, soffermandosi sul rapporto turbolento instaurato con alcuni altri concorrenti. “

Ho scelto di partire perché dopo 17 anni mi ero dimenticata le sofferenze di questo programma. Però poi il dolore fisico viene dimenticato, e io sono una che ama la difficoltà quindi dico no, però poi cedo. Più di una volta ho pensato di non farcela – ha raccontato Lory del Santo prima di sferrare i suoi attacchi – ma non per lo scontro con gli altri perché sapevo di avere a che fare con persone scorrette”.

Lory del Santo: “All’isola dei famosi, contro di me, attacchi impossibili”

La showgirl sostiene di aver capito subito di avere a che fare con persone tutt’altro che disponibili e sincere nei suoi confronti. “Inventavano attacchi impossibili anche da pensare. Non ho mai usato termini fuori dall’educazione però ho capito che non essendo supportata dagli opinionisti, la mia voce era inutile e mi sono concentrata nella sopravvivenza”, ha spiegato la Del Santo, che senza mezzi termini ha fatto riferimento a strategie di gruppo: “A meno che non ti metti sotto di loro e diventi una loro pedina, cosa che io non ho fatto”.

Ad un certo punto dell’intervista Lory ha parlato di una vera e propria lista, coi nomi da eliminare: “C’erano Laura Maddaloni e Clemente Russo, i primi da eliminare, però devo dire che loro due erano comunque dei personaggi controversi, quindi ci stava che ci fosse una lotta fra di loro. Ma contro Nick, onestamente io stavo male per lui quando lo insultavano. Sono stata male anche per Gennaro. Gli attacchi di Carmen contro Gennaro sono stati i più falsi”, ha continuato amareggiata la concorrente.











