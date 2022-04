Lory Del Santo/ ‘Scoppiata’ da Marco Cucolo, lui: “Siamo uniti con cuore e anima”

Lory del Santo riparte senza Marco Cucolo all’Isola dei Famosi

Lory del Santo si appresta a vivere l‘Isola dei Famosi in un modo diverso, rispetto alle ultime settimane. Nella scorsa puntata del 18 aprile, infatti, la showgirl e il compagno Marco Cucolo hanno potuto abbandonare Playa Sgamada e sono rientrati in gioco. I due concorrenti, tuttavia, hanno scoperto che le regole dell’Isola sono cambiate in maniera significativa: adesso tutti i concorrenti sono divisi in due grupponi.

C’è la squadra di Tiburon, che ha scelto Marco, e la squadra dei Cucaracha che ha optato invece per Lory del Santo. La showgirl così si è immersa in una nuova isola e in un nuovo modo di affrontare il programma. Naturalmente senza il suo Marco. “Sembra di entrare nella foresta nera”, aveva commentato Lory durante la puntata. Intanto ora che sono in gioco ma non più in coppia, è soprattutto Marco a sentirne la mancanza, tanto da chiederle un bacio a distanza. “Siamo comunque uniti col corpo, con la mente, con l’anima, con tutto”, ha ammesso il ragazzo in confessionale.

Così è iniziato l’ambientamento per Lory in Playa Cucaracha, dove è alle prese con nuovi abitudini e scorci talvolta suggestivi. “Devo decifrare questo mondo nuovo”, aveva dichiarato curiosa la Del Santo durante la puntata di lunedì scorso. Quindi l’arrivo di Carmen di Pietro per spiegarle tutte le nuove regole del gioco, che a quanto pare non spaventano Lory. Tutt’altro. “Qui sembra il paradiso terrestre. Mi piace molto quest’isola”, aveva aggiunto Lory in puntata, commentando positivamente e con ottimismo la situazione sull’isola. Durerà a lungo questa clima sereno e favorevole?

