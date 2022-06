Lory Del Santo si scaglia contro Nicolas Vaporidis/ “Il più becero di tutti”

All’Isola dei Famosi 2022 Lory Del Santo ha fatto molto parlare di sé dopo essere stata accusata dagli altri concorrenti di giocare troppo di strategia. Una volta rientrata in Italia la donna ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fan evidenziando in primis come la sua avventura all’Isola sia stata affrontata da lei come se fosse a prima volta: “Non ricordo la precedente perché quando cambiano le persone cambia tutto”.

La donna sul suo profilo Instagram ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni suoi ex compagni che nel corso di questa edizione l’hanno aspramente giudicata: “Devo dire non tutti ma solo una parte. Mi hanno preso di mira forse perché hanno pensato che fossi molto forte. E infatti non riuscivano a mandarmi via”.

Lory del Santo si scaglia su Nicolas Vaporidis

Lory Del Santo ha anche espresso la sua opinione su Nicolas Vaporidis, il naufrago con cui ha avuto più discussioni di tutti: “Non vorrei che vincesse l’Isola Nicolas Vaporidis perché è stato il più becero di tutti”. Tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis, infatti, ci sono state molte discussioni in cui l’attore ha definito la donna falsa.

Lory Del Santo ha anche risposto ad alcune domande sul suo rapporto con Marco Cucolo, che ha dovuto abbandonare l’Isola qualche giorno dopo la sua fidanzata a seguito di alcuni problemi fisici. I due fidanzati poco prima dell’eliminazione dall’Isola avevano avuto una piccola discussione dopo che il ragazzo non aveva difeso pubblicamente la sua fidanzata. La donna ha ribadito il suo amore per il ragazzo anche se: “Penso che l’Isola lo abbia un po’ condizionato”.

