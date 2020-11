Lory Del Santo/ “Sono stata violentata, mi sono pentita di non aver denunciato”

Lory Del Santo torna a parlare della violenza sessuale che ha subito in giovane età nel corso della puntata odierna di Storie Italiane. La celebre attrice ha messo in risalto che l’aspetto esteriore spesso trae in inganno, per poi spiegare come sia difficile – soprattutto per una ragazza – denunciare il proprio carnefice se questo dispone di ricchezze e beni di ogni tipo: «Questo senso di denaro e di potere ti inibisci: guardi i soldi che ha, la ricchezza, e sembra impossibile andare contro questo tipo di potere, soprattutto per una ragazza giovane». Lory Del Santo ha poi aggiunto a tal proposito: «Contro dei poteri superiori ai tuoi devi avere delle prove schiaccianti, perché altrimenti è un incubo».

LORY DEL SANTO: “MI SONO PENTITA DI NON AVER DENUNCIATO LA VIOLENZA”

Nel corso del suo intervento a Storie Italiane, Lory Del Santo ha rivelato il suo rammarico per non aver denunciato il suo aguzzino: «Sono assolutamente pentita di non aver denunciato , nel mio cuore vorrei che questa persona avesse pagato. Poi queste persone possono avere tutto, però non gli basta: io vorrei che questa persona avesse pagato, ma quando sei giovane non hai neanche l’esperienza di capire come funziona la giustizia. La giustizia a volte è anche sorda. Ci sono mille cose che sono attenuanti e tu ti senti piccola e indifesa».



