Lory Del Santo spaventata dall’eliminazione/ “Se uscirai tu mi mancherai e…”

Lory Del Santo non vuole dividersi da Marco Cucolo: “Se uscirai tu…”

Lory Del Santo fa delle ipotesi sulle nomination della puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi. In vista della diretta, Lory Del Santo si avvicina a Marco Cucolo chiedendogli come si sente. Marco Cucolo non fa mistero di provare un po’ di tensione e poi le chiede: “Tu come stai?”. Lory Del Santo risponde: “Sono pragmatica. Accetto la realtà”. Marco Cucolo allora ribatte: “E se uno di noi due dovesse uscire?”. Lory Del Santo asserisce senza peli sulla lingua: “Se uscirai tu mi mancherai tanto e io spero di mancarti nel caso fosse il contrario”. Una dichiarazione che ha il sapore della gelosia considerando che nel caso in cui Marco rimanesse da solo si troverebbe a condividere l’Isola con delle belle ragazze. Lory Del Santo le chiede: “E io ti mancherò?”. Marco Cucolo la guarda e asserisce. Lory Del Santo però è fiduciosa e fa un augurio: “Spero che succeda qualcosa di magico che ci permetta di andare avanti. La magia è nell’aria e se non c’è la cattureremo”.

In vista della puntata, Lory Del Santo e Marco Cucolo si augurano di poter proseguire insieme questa avventura. Fra i due parte forte sembra essere Lory anche e sembra che nella vita reale le cose stiano diversamente come dichiarato dalla suocera di Lory Del Santo al Settimanale Nuovo. La donna infatti ha punzecchiato la nuora dichiarando: “Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è una grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”.

Lory Del Santo attacca Laura Maddaloni: “Non mi fa parlare…”

Le personalità forti non sempre soggette a scontri importanti quando si tratta di partecipare ad un reality, a maggior ragione quando si tratta de L’isola dei famosi dove la collaborazione e la convivenza sono certamente più difficili. Tra i personaggi principali e più seguiti di questa edizione occupa un posto di rilievo Lory Del Santo. Il noto volto televisivo è certamente una veterana dei reality, abituata quindi alle varie dinamiche che intercorrono le diverse settimane oltre che consapevole dell’importanza di stringere rapporti sinceri e utili. Nel corso di queste prime settimane però sono stati più i motivi di scontro che di quiete nonostante sia tra i personaggi che più si danno da fare per il bene del gruppo. La donna è entrata in gara con il fidanzato, Marco Cucolo, ma insieme la coppia non sembra spiccare per complicità. Nel corso della settimana puntata trasmessa lunedì 11 aprile, Lory è stata protagonista dell’ennesimo alterco con Laura Maddaloni. La moglie di Clemente Russo viene infatti accusata di essere troppo aggressiva e di non lasciar parlare, in particolare Lory ha voluto criticare il fatto che la donna dimostra di essere sempre pronta a puntare il dito contro chi non riesce a fare le stesse cose che fanno gli altri. Ha voluto infatti sottolineare che non tutti hanno le stesse possibilità dal punto di vista fisico e la Maddaloni spesso non lascia parlare imponendo il proprio giudizio.

Dopo un breve botta e risposta alla fine la discussione si è spenta con un nulla di fatto, ma non mancheranno sicuramente nuovi motivi di disputa. Lory si trova inoltre ancora nella Playa Sgamada, dove è stata protagonista di un televoto flash per decretare chi sarebbe stata la nuova compagna di viaggio proprio di Laura Maddaloni. Alla fine l’esito ha sancito ancora la sua permanenza come Sgamada non premiandola per andare in coppia con la Maddaloni. Arrivati alle settima puntata del programma è abbastanza evidente quanto Lory sia tra i preferiti del pubblico sia da casa che in studio. Non è certamente tra le più attive dal punto di vista fisico ma la sua voglia di fare e determinazione non sono passate inosservate. Anche sui social si sprecano i commenti positivi in suo favore, molti infatti non si aspettavano un atteggiamento così coinvolgente da parte della donna. Nella prossima puntata ci sarà modo di conoscere il destino della donna, ovvero la possibilità di rivederla nuovamente con il resto del gruppo in palapa.











