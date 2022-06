Lory Del Santo, staff torna sulla gaffe “Lei non ha telefono”/ “Ora tutta la verità!”

Lory del Santo Isola dei Famosi, lo staff corre ai ripari

Sul profilo Instagram di Lory del Santo è stato pubblicato pochi minuti fa un aggiornamento circa la polemica che la vedrebbe in possesso di uno smartphone durante l’Isola dei Famosi 2022. Nel testo pubblicato sul profilo della concorrente il suo staff dichiara che in merito alla notizia pubblicata sul web, la signora Lory Del Santo è attualmente in Honduras senza il suo smartphone. Nel comunicato si parla anche dei commenti fatti dall’account della concorrente, in merito a questo l’account ha pubblicato sotto forma di storie Instagram tutti gli screenshot dei messaggi scambiati con i propri fan.

Questa scelta è stata fatta per documentare la riconoscenza dei fan dimostrata nei messaggi direct. Lo staff aggiunge: “Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers”. A quanto pare la vicenda sembra essere più complicata del solito, le accuse che vedono Lory Del Santo in possesso del suo smartphone sull’Isola dei Famosi 2022 si sono diffuse sul web a macchia d’olio. Anche gli stessi fan e followers nei commenti stanno accusando la concorrente di essere in possesso del telefono.

Lory Del Santo Isola dei Famosi, la bufera sul web e lo smartphone

Lory Del Santo è al centro delle polemiche sul web e tra i commenti i suoi followers pongono l’attenzione sul fatto che la privacy dei fan non è stata tutelata al 100%, infatti negli screenshot pubblicati sul suo profilo Instagram è possibile leggere nome e cognome dei fan nei messaggi privati, e si scatena il dibattito anche su una ricostruzione non chiara dei fatti in questione. A stretto giro quindi ecco comparire un secondo post, contente gli screenshot di altri messaggi precedentemente pubblicati come commenti e un nuovo messaggio che fa piena luce sulla dinamica dei fatti, che stava diventando un piccolo grande mistero del web.

“Teniamo a precisare che lo staff (per staff si intende persone vicine a Lory, in questo caso una amica estranea a vere agenzie di social manager) si è imitata a fare copia incolla di alcuni dei numeri si messaggi di apprezzamento che stanno giungendo a Lory in direct dando per scontato che si sarebbe capito che erano repost senza volutamente fatti in questo modo per non citare i nomi dei profili”. E questo spiegherebbe molte delle incongruenze segnalate polemicamente dai lettori. Il messaggio si conclude quindi con alcune righe che sembrano mettere la parola fine a tutta la vicenda “sperando di aver fatto chiarezza a questo equivoco, vi ringraziamo ancora per il tanto affetto che state dimostrando a Lory! Di seguito pubblichiamo ancora alcuni dei tanti direct arrivati e pubblicati in precedenza senza aver citato il profilo”.

