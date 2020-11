Lory Del Santo su Amedeo Goria/ “Avrei dovuto provare, ma c’era la donna di servizio”

Lory Del Santo a Live Non è la D’Urso rivela cosa è successo davvero con Amedeo Goria, l’ex marito di Maria Teresa Ruta detto “l’idrante”. In collegamento da casa il giornalista non nasconde: “posso soltanto dire che io che l’ho corteggiata, lei ora sta corteggiando Paolo Brosio. Qualsiasi uomo, qualsiasi italiano l’avrebbe corteggiata e anche il suo passato, lei ha un grande passato”. Tanti complimenti per la Del Santo che ospite in studio da Barbara d’Urso precisa: “con Amedeo Goria non è successo niente. Nel tempo ci siamo anche rivisti a Milano e lì invece ha adottato una tecnica diversa nella conquista e mi ha detto che lui è un macho assoluto e che anche io avrei dovuto provare questa sensazione, ma c’era la mia donna di servizio casualmente lì, insomma non si sa….”. Una confessione choc quella della Del Santo che ha lasciato intendere che non è successo niente con l’ex marito di Maria Teresa Ruta ma per via della presenza della colf in casa come ha ironizzato anche Roberto Alessi.

Lory Del Santo: “Amedeo Goria? Ha incassato il colpo”

Le parole di Lory Del Santo sul presunto flirt con Amedeo Goria a Live Non è la D’Urso non si discostano da quanto rivelato in precedente dalla showgirl e attrice. Alcuni giorni fa, infatti, la Del Santo parlando proprio dell’ex marito di Maria Teresa Ruta aveva raccontato: “lui mi ha detto: ‘Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso: impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera molto forte e intensa per cui ti suggerisco di provare…Insomma Maria Teresa, almeno a suo dire, apprezzava molto le sue doti da ‘macho’…”. Nonostante “l’essere macho”, la Del Santo ha “rifiutato” la corte di Amedeo Goria che però ha reagito bene al due di picche come ha raccontato la Del Santo: “ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze…Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici…”.

