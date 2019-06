Lory Del Santo su Francesca De Andrè e Gennaro Lillio/ “A lei servirebbe un altro…”

Francesca De André e Gennaro Lillio hanno iniziato una dolce storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello, ma Lory Del Santo tira il freno a mano. La showgirl è tornata a parlare di quel ragazzo che proprio lei ha lanciato grazie alla serie tv Lady sul web. Ai microfoni di Nuovo la donna ha spiegato: “Gennaro è bravo a far valere le sue ragioni ed è anche un buon tattico. Ci sa fare. Francesca con la storia di dire tutto in faccia spesso parla a vanvera e non dà il giusto peso a quello che va affermando. Mi ha usato? Tutto è possibile nella vita. Io però sono generosa e sono felice se qualcuno trae vantaggio dallo stare al mio fianco“. A sorpresa quindi arriva qualcuno che spezza una lancia a favore di Francesca, cercando di proteggerla da un uomo che potrebbe rappresentare il rischio di soffrire per lei.

Lory Del Santo su Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: “Ha bisogno di un altro uomo”

Se fino ad ora nella storia tra Francesca De André e Gennaro Lillio sembra essere lui la parte debole, le parole di Lory Del Santo ribaltano tutto. Spiega a Nuovo: “A Francesca De Andrè servirebbe un altro uomo, uno che possa esaudire tutti i suoi desideri, compresi quelli economici. Questa però è solo la mia personale intuizione femminile“. Secondo lei è molto difficile che i due possano durare, anche se ci tiene a specificare: “Tutto può accadere nella vita. Se si litiga così tanto da subito, come hanno fatto loro dentro la casa, la storia nasce con delle macchie che prima o poi si possono allargare. Senza telecamere la situazione sarà diversa”. Vedremo come i due si comporteranno ora che la loro avventura nel reality show è terminata.

“Vuole diventare più famosa di suo nonno”

Chissà Francesca De Andrè come prenderà le parole di Lory Del Santo che in un’intervista a Nuovo ha tirato fuori il nome del nonno, il grandissimo poeta Fabrizio De Andrè. Ricordiamo infatti tutti il litigio acceso tra la ragazza e Cristiano Malgioglio, durante l’avventura al Grande Fratello, proprio per questioni legate al nonno. La regista ha specificato: “Vuole diventare più famosa di lui. A quanto pare ci sta giù riuscendo anche se, come dice Cristiano Malgioglio, Fabrizio si starà rigirando nella tomba”. Per una serie di The Lady però farebbe un’eccezione: “Con la lingua lunga che ha mi darebbe di certo una grande quantità di ispirazione. Sarebbe scritturata proprio all’istante”.



