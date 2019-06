LORY DEL SANTO SU GENNARO LILLIO/ “E’ abile a diventare protagonista” (GF 16)

Lory Del Santo ha raccontato della sua relazione con Gennaro Lillio, finalista del Grande Fratello 16. La showgirl, durante un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha rivelato alcuni dettagli sul flirt vissuto tanto tempo fa con il personal trainer napoletano; si tratta di una passione scoppiata molti anni fa e molto prima della partecipazione di Gennaro al reality show di Canale 5. La Del Santo però in questi giorni è tornata a parlare del suo ex visto che Lillio è uno dei candidati alla vittoria finale. Lory però non ha utilizzato parole degne di nota per raccontare il suo flirt con Lillio, anzi ci è andata giù pesante rivelando alcuni retroscena sulla relazione vissuta sei anni fa. Prima di tutto la showgirl ha precisato che, una volta terminata la relazione, lei non ha voluto più rivederlo. Come mai?

Lory Del Santo: “Gennaro Lillio è abile a diventare protagonista”

Parole dure quelle utilizzate da Lory Del Santo sulla sua ex storia con Gennaro Lillio. “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista” ha precisato la showgirl parlando del concorrente del Grande Fratello 16. La Del Santo non alcun dubbio; il percorso del personal trainer all’interno della casa è proseguito proprio grazie alla sua abilità nello sfruttare la carta “flirt”. “Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione. Prima sembrava fosse attratto dalla modella Mila Suarez, poi si è spostato su Francesca De André, perché ha un temperamento più forte. Lillio ha carattere ed è determinato a lasciare il segno!” ha dichiarato la Del Santo tracciando il profilo del concorrente.

Lory Del Santo: Gennaro Lillio stratega Una Lory Del Santo a ruota libera quella che si è raccontata dalle pagine di Novella 2000. Oltre a precisare il comportamento del suo ex Gennaro Lillio, la showgirl ha parlato anche della presunta relazione in corso tra Francesca De Andrè e il personal trainer napoletano e di come potrebbe andare tra i due una volta usciti dal reality. “Nella vita può succedere di tutto” – precisa la Del Santo, che prosegue dicendo: “non importa dove ci si incontra. Bisogna però ammettere che molte delle relazioni che abbiamo visto nascere durante i reality sono frutto di tattiche nate per andare avanti nel gioco, e non essere eliminati dal televoto”.

