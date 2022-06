Lory Del Santo su Marco Cucolo “stavolta mi sono impuntata”/ Crisi dopo l’Isola?

Lory Del Santo delusa da Marco Cucolo: lo sfogo dopo L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi ha lasciato significative scorie nel rapporto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, come dimostra ulteriormente l’intervista rilasciata dall’attrice a Casa Chi. Sin dalla sua eliminazione sono scaturite tensioni con il compagno, accusato di non averla difesa mentre una buona fetta del gruppo la tacciava di ipocrisia e finzione. Ora l’ex naufraga vuole chiarire la propria posizione a riguardo e, soprattutto, spiegare se possa esserci ancora un futuro assieme a Marco.

Lory Del Santo, sospetti sul ritiro di Marco Cucolo/ "Fuori per farlo litigare..."

“Quando uno sbaglia, bisogna farlo notare. Lui lo sa che io sono buona, non riesco a non essere buona“, spiega la Del Santo. Parlando del suo animo buono, confessa che lo perdonerà ma la strada del perdono non sarà per lui così semplice: “Sono una persona che perdona, non riesco a non perdonare, ma stavolta mi sono impuntata“. Ad averla ferita è stato il mancato intervento del suo Marco, mentre alcuni naufraghi le riservavano parole non positive: “5 minuti di insulti gratuiti senza un contraddittorio, senza una prova che dimostrasse che quello che dicevano era vero… l’unica persona che doveva dire una bella parola, non l’ha detta. Ho dovuto per forza riprenderlo, altrimenti sarebbe iniziata la deriva della mia relazione“.

Lory Del Santo ha lasciato Marco Cucolo dopo l'Isola?/ "Non riesco a giustificarlo"

Lory Del Santo su Marco Cucolo: “Giocatore d’azzardo, non più timidino“

Lory Del Santo si sofferma anche sull’evidente cambio di passo di Marco Cucolo all’Isola dei Famosi, nonostante il recente forfait del ragazzo causa guai fisici. Entrato in punta di piedi e visto sempre in secondo piano rispetto a lei, nelle ultime settimane è diventato protagonista sfoderando anche gli artigli quando necessario. E la stessa attrice lo conferma sempre a Casa Chi: “All’inizio era il timido che mi stava vicino, poi lui ha voluto dimostrarmi che non è il gattino calmo, ma che se gli danno la possibilità, lui va più avanti di me“. Tuttavia, quando è stato il caso di difenderla, lui non è intervenuto e questo la continua a tormentare: “Mi sta bene il bravo giocatore, ma non mi puoi offendere sapendo di facilitare una persona che mi ha appena insultata ingiustamente“.

Lory Del Santo: "All'Isola dei Famosi violato il regolamento"/ "Nicolas ed Edoardo…"

L’ex naufraga conferma che il perdono per lui arriverà, paragonandolo tuttavia ad un giocatore d’azzardo che ha analizzato con estrema lucidità le giuste mosse da compiere: “Lo perdonerò, perché è un giocatore d’azzardo a questo punto, non è più il timidino: è scaltro e molto lucido“. Nonostante i complimenti per le sue mosse di gioco, Lory continua a dirsi delusa: “Furbacchione, bravo nel gioco. Se fosse stato un altro giocatore mi sarei complimentata, peccato che io devo vivere con quest’uomo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA