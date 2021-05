Lory Del Santo “The Lady? Ci sarà qualcosa”/ “Consideravo la mia vita finita, ora…”

Lory Del Santo è volata in Sardegna per godersi qualche giorno di relax ed è proprio da lì che si collega in diretta con Francesco Fredella su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities. La regista e nota opinionista è in gran forma e ammette di aver seguito la dieta del dottor Lemme che ha, però, già interrotto: “La dieta Lemme l’ho fatta, sono dimagrita 5 chili dopodiché l’ho bloccata erché ci sono state una serie di festività con torte, compleanni, delivery… – ha spiegato la Del Santo, per poi aggiungere – però devo dire che ho mantenuto quello che ho perso. Io comunque prima ero felice magra, ora sono felice rotondetta… soprattutto se non devi conquistare nessuno!” Lory, infatti, è felicemente fidanzata da anni con Marco Cucolo: “Con lui va benissimo, sono felice. Sono rilassata, dicevo per questo che non devo essere chissà chi, ormai l’ho conquistato. A settembre sono otto anni che stiamo insieme, lui ha 28 anni ora..”

Lory Del Santo “Rischiato di morire annegata”/ “Il mio fidanzato trovato su Facebook”

Lory Del Santo: “Mi sono ripromessa di pensare che la mia vita durerà”

Dopo queste riflessioni, Lory Del Santo si lascia andare in diretta su RTL 102.5 News ad un’ammissione molto più intima e privata riguardante la sua vita: “Ormai la mia vita la considero finita, diciamo questo arcobaleno della mia esistenza è al termine, – confessa la regista – però fai caso che vivrò altri 10 anni, che faccio poi, non ho obiettivi? Da oggi mi sono ripromessa che devo pensare che invece la mia vita durerà, quindi da oggi farò un sacco di nuovi progetti.” Così, quando le si chiede di una nuova possibile stagione di The Lady, lei alimenta l’attesa: “Ci sarà qualcosa…”

LEGGI ANCHE:

Lory Del Santo "Fariba grande pettegola"/ "Riporta cose per sentito dire, rompe!"Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ Lory Del Santo "L'ho provinata per The Lady"

© RIPRODUZIONE RISERVATA