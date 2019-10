Lory Del Santo “Uscivo con Giancarlo Giannini”/ “Ho rischiato la vita per lui…”

Quando Federica Panicucci a Mattino5 annuncia che si parlerà di gossip e paparazzi siamo certi che verranno a galla sempre delle chicche interessanti. Dopo le rivelazioni di Maurizio Sorge e del pestaggio da parte di un ex pugile, l’attenzione si sposta poi su quella che all’inizio sembrava un’innocua opinione di Lory Del Santo ma che poi si è rivelato essere un vero e proprio scoop come lo stesso Riccardo Signoretti ha poi sottolineato subito dopo. Ma cosa ha rivelato la showgirl sul suo conto che ancora nessuno sapeva? Proprio parlando del rapporto tra vip e paparazzi, Lory Del Santo ha raccontato di aver rischiato la vita una volta per colpa loro ma, soprattutto, per via di un attore che era disposto a tutto pur di non farsi beccare quella sera. Sicuramente un motivo ci sarà stato come fa notare il direttore di Nuovo ma su questo Lory del Santo non si dilunga molto.

LE RIVELAZIONI DI LORY DEL SANTO SU GIANCARLO GIANNINI

Lory Del Santo racconta: “Ero in macchina con un attore famoso, ero giovanissima, aveva cenato insieme e quando siamo usciti dal locale c’erano i paparazzi che ci seguivano. Lui è andato avanti a tutta velocità, è passato con il rosso e si è infilato anche in una strada contro senso, non so se posso dirlo, era Giancarlo Giannini“. La Panicucci gli fa notare che ormai lo ha detto e lei continua ribadendo il concetto che mettere a rischio la propria vita per i paparazzi non ha senso ma gli ospiti in studio sembravano più interessati allo scoop ovvero che Giannini e Lory Del Santo uscivano insieme. Ci saranno presto altri dettagli su questo? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

