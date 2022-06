Lory Del Santo “Vladimir Luxuria ti perdono”/ Lei sbotta:”non ho bisogno dell’assoluzione”

Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria: “i tuoi commenti non erano belli”

Lory Del Santo arriva in studio a L’Isola dei Famosi 2022 dopo essere stata eliminata. La showgirl, attrice e regista sfoggia un bellissimo abito da sera di colore nero con tanto di trasparenze sui lati. Il suo arrivo non passa inosservato con la Del Santo applaudita dal pubblico in studio, ma poco dopo la ex naufraga ha un battibecco in diretta con Vladimir Luxuria. Cosa è successo tra le due? “Ti ho sempre ammirato, sei sveglia, intelligente, furba, ma devo dire che alcune cose che hai detto su di me non corrispondono alla mia persona” – precisa la Del Santo che però è propensa al perdono.

“Sappi una cosa, che sono coperta d’olio, sono forte e ti perdono” – dice la Del Santo alla Luxuria che ribatte: “se devo prendere l’assoluzione non vengo da te. Quante volte hai fatto l’opinionista? Quante volte hai fatto dei commenti pungenti sui naufraghi? Quando sei opinionista puoi, quando sei dall’altra parte ci resti male”. La Del Santo non ci sta e replica: “i tuoi commenti non erano belli”.

Lory Del Santo, l’attacco di Vladimir Luxuria

La delusone di Lory Del Santo verso Vladimir Luxuria è comprensibile, visto che la scorsa settimana durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2022 l’opinionista ha utilizzato parole non proprio carine nei confronti della ex vincitrice dell’Isola di Simona Ventura. “Cara Lory ho conosciuto persone con il doppio mento, le doppie punte, ma esistono anche persone con una doppia faccia, Lory Bifronte. Puoi dire quello che vuoi, ma noi li vediamo i day time e vediamo che vai a parlare con uno e con un altro” – sono state le affermazioni della Luxuria che ha appoggiato le ipotesi degli altri naufraghi che hanno accusato la showgirl di essere una falsa e doppiogiochista.

A distanza di una settimana la Del Santo ha voluto riprendersi la sua rivincita in diretta tv.











