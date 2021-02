Lory e Giada Bellugi, moglie e figlia Mauro/ Lo choc dopo l’amputazione “Incredule”

«È stato un anno allucinante, mi auguro che finisca presto e con il 2020 termini tutto il dolore che ha portato. Parlo per la mia famiglia ma anche per le tante persone che hanno subito drammi peggiori». Raccontava così Lory Bellugi, moglie del compianto Mauro, durante un’intervista rilasciata soltanto poche settimane fa, alla fine del mese di dicembre. Era il periodo post-convalescenza per l’ex calciatore dell’Inter, lui che aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe a seguito dell’aggravarsi di alcune patologie pregresse dopo l’infezione dal covid.

Lory Bellugi, almeno nelle apparizioni tv e durante le varie interviste delle ultime settimane, si è sempre dimostrata una donna forte, più tendente alla reazione piuttosto che al piagnisteo, ma di fronte ad una notizia choc come la decisione di amputare le gambe al povero Mauro, anche lei ebbe un momento di panico. “Ero incredula!”, aveva raccontato durante un’ospitata da Barbara D’Urso assieme alla figlia, Giada Bellugi.

LORY E GIADA BELLUGI, MOGLIE E FIGLIA MAURO: IL GRAZIE ALLA CURVA NORD

Non si sa moltissimo sulla Bellugi più piccola della famiglia, se non che sia una grande amante della forma fisica, che insegni Zumba e che abiti in provincia di Milano. Andando sul sito Zumba.com si legge infatti una sua breve presentazione: “Ciao! Sono Giada Bellugi ed abito a Settimo Milanese, Lombardia. Sono un membro ZIN™ da Giu 2017 ed amo insegnare lezioni di Zumba. Il motivo è questo: ogni lezione è una festa! Al momento ho la licenza per insegnare Zumba. Vieni con me, ti garantisco che ti divertirai come un matto! Se hai delle domande, non esitare ed inviami un messaggio!”. E proprio Giada, durante l’ultimo periodo di vita di papà Mauro, aveva pubblicato un bello scatto da San Siro in cui si vedeva lo striscione della Curva Nord con scritto: “Esempio di coraggio e forza di volontà. Bellugi la nord ti è vicina”, con tanto di commento “Grazie”.



