Lory e Nick, lite col gruppo all’Isola: “Digiuniamo a causa vostra”/ Tavassi “Non mi frega un caz*o”

Lory Del Santo e Nick Luciani contro il gruppo all’Isola dei Famosi dopo il provvedimento

All’Isola dei Famosi 2022 è arrivato il tanto paventato provvedimento disciplinare. Ad essere punite per aver mangiato la pizza, nonostante fosse vietato, non sono però state soltanto Maria Laura De Vitis, Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal, bensì tutti i naufraghi. E se gran parte del gruppo ha accettato benevolmente il provvedimento, in quanto anche complici del misfatto, c’è chi si è invece lamentato, come Lory Del Santo e Nick Luciani.

La prima a lamentarsi dopo il provvedimento è stata Lory che, parlando con Nick, ha dichiarato: “Qui è colpevole non solo chi ha mangiato ma anche chi si è messo le pizzette in tasca. Pensa se l’avessi fatto io! Non ci voglio pensare, ci sarebbe stata una rivoluzione del gruppo contro di me. Io invece sono tanto rispettosa anche degli errori degli altri. Il problema è che i colpevoli non sono neanche venuti a scusarsi”

Quando Mercedesz Henger ha poi appoggiato chi ha donato la pizza alle tre donne, dicendo: “Chi ha infranto quella regola dovrebbe essere fiero, perché lo ha fatto per aiutare quelle persone che avevano fame”, Nick Luciani ha replicato infastidito: “Se uno vuole dare il pezzo di pane, non lo da, e la sera invece ti dà tutta la porzione di riso, così non penalizzi gli altri.” Non si è però detto d’accordo Edoardo Tavassi, uno dei tre che ha dato di nascosto la pizza: “A me non me ne frega un caz*o di quello che pensa lo spirito dell’Isola, è una forma di umanità”; “La fai diversamente questa formula di umanità”, ha però obiettato Nick.

In confessionale, Maria Laura De Vitis ha allora criticato Nick: “Dice che lui è benevolente, dà il suo riso, questo è vero ma lo fa quando lui è sazio o quando non ha voglia di mangiare, mentre quando c’è da mangiare qualcosa di più sfizioso, non si tira di certo indietro”. Lory Del Santo, di fronte alla discussione, si è quindi fatta sentire nuovamente: “A me non mi ha offerto niente nessuno, non ne sapevo nulla neppure che avevate mangiato!” e in confessionale ha aggiunto amareggiata “Oggi digiuno totale per merito di questi grandi altruisti che vogliono offrire il cibo anche se non si può ed è vietato e quindi stasera non abbiamo niente da mangiare”.











