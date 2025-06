Los Angeles Lakers venduti per 10 miliardi a Mark Walter, dopo 45 anni e 11 vittorie lascia la famiglia Buss

Los Angeles Lakers venduti, Mark Walter il nuovo proprietario

Mentre la NBA e tutto il mondo americano si prepara alla gara 6 delle NBA Finals da cui potrebbero uscire i nuovi campioni, il basket americano ha accolto una notizia inaspettata ma di cui si sentiva il profumo da diverso tempo, Los Angeles Lakers venduti nelle loro quote di maggioranza seguendo quello che è successo durante l’anno con i Dallas Mavericks e i Boston Celtics.

La cifra per il passaggio è la più alta della storia dello sport, pari a 10 miliardi di dollari portando così la franchigia gialloviola dall’ottavo alle prime posizioni della classifica delle squadre sportive di maggior valore nel mondo, che nelle prime 10 posizioni vede la presenza solo di squadre americane di basket, baseball e soprattutto football americano.

La cifra è servita per passare le quote di maggioranza dalla famiglia Buss, storica proprietaria, all’imprenditore dell’Iowa Mark Walter, già azionista di minoranza della seconda squadra più titolata della lega americana di basket ma soprattutto coinvolto in diverse società sportive, alcune delle quali portate a dominare il loro campionato. Walter infatti è il proprietario dei Los Angeles Dodgers, squadra vincitrice delle World Series di Baseball dell’ultima stagione e in cui milita il giocatore più influente per quello sport, il giapponese Shohei Ohtani, inoltre è coinvolto nella proprietà del Chelsea, delle Los Angeles Sparks, e di molti eventi sportivi.

Los Angeles Lakers venduti, il lascito della famiglia Buss

Los Angeles Lakers venduti dalla famiglia Buss perché secondo alcune fonti gli eredi dello storico proprietario Jerry Buss si stanno preparando ad una riorganizzazione patrimoniale e la cessione dei trust garantisce ai possessori un’opportunità per assicurarsi stabilità e liquidità a lungo termine. I proprietari lasciano così dopo 45 anni nei quali i gialloviola sono diventati uno dei brand sportivi più importanti del mondo oltre ad aver raggiunto diversi successi sportivi, le ultime 11 volte in cui la squadra californiana si è laureata campione, dei 17 successi in totale, infatti sono arrivati sotto la gestione Buss.

Sponsor dell’operazione è uno dei simboli della squadra, Magic Johnson che già in più occasioni si era trovato in affari con il nuovo proprietario, l’ex playmaker gialloviola ha commentato l’operazione tramite il suo profilo social spingendo i tifosi Lakers all’entusiasmo. “Un paio di cose che posso dirvi su Mark: è motivato dalla vittoria, dall’eccellenza e dal fare tutto nel modo giusto. E metterà in campo le risorse necessarie per vincere! Capisco perché Jeanie Buss abbia venduto la squadra a Mark Walter, perché sono proprio simili”.