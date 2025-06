A Los Angeles si vive un’atmosfera che cambia minuto dopo minuto, mentre l’intera città si ritrova a fare i conti con l’effetto a catena dei raid effettuati dalle autorità federali contro i migranti irregolari: tutto è cominciato con un’operazione dell’ICE che ha portato all’arresto di 118 persone in pochi giorni, tra cui anche membri di gang, ma nel giro di poche ore le strade del quartiere Paramount si sono riempite di manifestanti, per lo più residenti della zona, molti dei quali di origine latina, che hanno protestato contro quella che viene percepita come una repressione ingiusta e sproporzionata.

Le proteste, inizialmente pacifiche, si sono trasformate in scontri aperti con le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni e granate stordenti, mentre si alzavano barricate di fortuna con carrelli rovesciati, si incendiavano bandiere e si lanciavano pietre e fuochi d’artificio, e tutto questo ha portato all’arresto di oltre 120 persone e a una situazione che, secondo il procuratore federale Bilal Essayli, è diventata insostenibile per lo Stato, tanto da giustificare – a suo dire – l’intervento del governo federale, che ha ordinato il dispiegamento di 2.000 soldati della Guardia Nazionale nel centro e nelle zone più critiche della città.

Trump ha usato toni durissimi, parlando di una “ribellione organizzata da estremisti” e vietando, attraverso un ordine esecutivo, l’uso di maschere durante le manifestazioni, sostenendo che chi scende in piazza deve mostrarsi a volto scoperto, mentre ha attaccato il governatore Gavin Newsom e il sindaco Karen Bass definendoli incapaci di garantire sicurezza e accusandoli di provocare il caos per calcolo politico.

Dal canto suo, Newsom ha risposto che la decisione di inviare la Guardia Nazionale è “volutamente incediaria” e che l’intervento federale è stato richiesto solo per creare uno spettacolo mediatico e aumentare le tensioni, ribadendo che la California non ha mai chiesto quei soldati e che la situazione sarebbe potuta essere gestita con più dialogo e meno militarizzazione, ma intanto l’ordine è stato firmato e i primi contingenti sono già stati mobilitati.

Los Angeles diventa teatro dello scontro tra Stato e presidenza: disinformazione, paura e retate che incendiano le strade

I federali di Los Angeles hanno dichiarato che i blitz nei luoghi di lavoro erano basati su mandati di deportazione già emessi, ma intanto nelle comunità si è diffusa in poche ore la convinzione che si volessero arrestare indiscriminatamente tutti i migranti privi di documenti, e questa voce ha fatto esplodere una protesta covata da tempo, una reazione fatta di paura, rabbia e frustrazione che ha contagiato anche altri quartieri della città dove l’allarme si è diffuso con velocità.

Mentre Donald Trump alza i toni parlando apertamente di insurrezione e invocando l’uso della forza per ristabilire l’ordine, il governatore Newsom chiede di abbassare la temperatura del confronto, ma nel frattempo la Casa Bianca si muove sul piano operativo e il segretario alla Difesa Pete Hegseth arriva a minacciare – se le violenze dovessero continuare – l’intervento dei marines da Camp Pendleton, anche se giuristi ed esperti ricordano che per impiegare le forze armate attive in contesti civili sarebbe necessario invocare l’Insurrection Act, cosa che finora non è stata fatta.

Los Angeles, che nelle ultime settimane aveva già vissuto un aumento delle tensioni per le nuove direttive sull’immigrazione e per le promesse elettorali di Trump sulla “tolleranza zero”, si ritrova ora al centro di una crisi che non riguarda solo l’ordine pubblico, ma il modo stesso in cui il potere federale intende gestire le comunità inferocite, con migliaia di residenti che guardano con timore le pattuglie che passano, gli elicotteri che sorvolano i quartieri e gli agenti in assetto da guerra che presidiano le strade.