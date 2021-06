Los Angeles, uomo salta da aereo in movimento/ Tenta di entrare in cabina poi…

Incidenti decisamente particolari avvenuti negli ultimi giorni in quel dell’aeroporto Lax di Los Angeles. Il primo ha visto un autista sfondare clamorosamente la recinzione a catena di un impianto di trasporto merci della FedEx, dirigendosi poi verso l’aeroporto: a quel punto il folle è sfrecciato sulle piste d’atterraggio e decollo mentre la polizia lo inseguiva in massa, quasi come fosse una sorta di film hollywoodiano. Decisamente più problematico quanto accaduto nel secondo caso, con un uomo che ha scatenato il panico durante un volo.

Come riferisce Dagospia, citando il quotidiano Libero, durante il volo Express 5365, operato da SkyWest, un aereo stava lasciando il Gate quando un uomo ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio dello stesso velivolo. Ovviamente non è riuscito nel suo intento, visto che per un uomo è impossibile fermare un aereo già in movimento, ma l’individuo non si è arreso ed ha tentato un gesto altrettanto folle: saltare fuori dall’aereo già in movimento. Ma come sia stato possibile che ciò accadesse? Un uomo non dovrebbe essere in grado di azionare “cose” all’interno di un velivolo e fiondarsi sulla pista di un aeroporto.

LOS ANGELES, UOMO SALTA IN VOLO DA AEREO: INDAGA ANCHE L’FBI

La FAA, la Federal Aviation Administration, ha effettuato una breve indagine ed ha ricostruito il caso: ebbene, il viaggiatore era all’interno dell’aereo, si trovava regolarmente al suo posto ma quando il mezzo ha iniziato a muoversi questi ha iniziato a colpire la cabina per cercare di romperla. Non essendoci riuscito a sfondare la porta, ha aperto quella di servizio ed è poi saltato giù dallo scivolo di emergenza.

A quel punto l’uomo è rovinato sulla pista ed è rimasto ferito, anche se lievemente. Le forze dell’ordine sono successivamente intervenute e dopo che è stato arrestato il folle è stato trasportato in ospedale per essere successivamente curato. Sulla vicenda sta indagando anche l’Fbi, con i “federali” che si sono recati sul luogo dell’accaduto.

