Los Locos, Roberto Boribello e Paulo Franchetto: non solo Macarena/ I successi del gruppo e cosa fanno oggi

Canzoni quali “Macarena”, “Mueve la colita” e “Meneaito” hanno spopolato negli anni ’90 e fatto ballare chi oggi ha più di trent’anni, oltre a regalare la popolarità ai loro interpreti, i Los Locos. Nonostante il nome stravagante, il duo è composto da due musicisti italiani, Roberto Boribello e Paulo Franchetto, che si sono formati a Vicenza nel 1994 arrivando a comporre una serie di hit suonate in tutte le discoteche.

Tra i loro successi c’è anche “Ai ai ai“, la sigla di una delle fiction Tv più amate, “Un medico in famiglia“. Chi li ha amati avrà ora la possibilità di rivederli nel celebre spettacolo in onda su Raiuno per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo, “L’anno che verrà“, che sarà condotto ancora una volta da Amadeus.

I Los Locos: dal successo degli anni ’90 a oggi

Chi ha amato i Los Locos, interpreti di tantissimi tormentoni delle estati passate, non può non chiedersi cosa facciano i due artisti oggi. I due, nonostante qualche alto e basso, possono vantare una carriera di successo, che li ha portati a conquistare due dischi di platino con il Greatest Hits del 1995 e con l’album “El Tic Tac”, uscito nel 1997.

Non è mancata l’occasione a inizio anni 2000 per esibirsi con ottimo riscontro anche all’estero, in modo particolare in Brasile, Venezuela, Cuba, Messico, Santo Domingo, Egitto e Tunisia. Nnostante tutto, i due non hanno abbandonato del tutto la musica e hanno inciso due anni fa un nuovo brano dal titolo “Fica Tudo Bem” (in italiano “Va tutto bene, cover dell’omonima canzone di Silva.

