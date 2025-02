Lost in Space – Perduti nello Spazio, film su Italia 1 con William Hurt

Domenica 9 febbraio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, il film di fantascienza dal titolo Lost in Space – Perduti nello Spazio. Questo progetto cinematografico del 1998 è diretto dal film maker Stephen Hopkins, conosciuto in particolare per avere diretto le serie tv 24 e Californication.

Le musiche sono invece composte da Bruce Broughton, candidato agli Oscar per la colonna sonora del western Silverado (1985).

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense William Hurt, candidato per ben volte agli Oscar, di cui uno vinto per Il bacio della donna ragno (1985).

Al suo fianco l’attrice Mimi Rogers, ex moglie di Tom Cruise conosciuta per il personaggio di Diana Fowley nella serie tv X-Files. Nel cast di Lost in Space – Perduti nello Spazio anche Heather Graham, Lacey Chabert, Jack Johnson, Gary Oldman e Matt LeBlanc.

La trama del film Lost in Space – Perduti nello Spazio: alla conquista di un nuovo pianeta

Lost in Space – Perduti nello Spazio è ambientato nel 2058, in un mondo ormai distrutto dall’inquinamento, e vede come protagonista lo scienziato John Robinson (William Hurt), impegnato con la sua famiglia in una missione molto difficile: partire per lo spazio per costruire un portale che permetta all’umanità di raggiungere un nuovo pianeta chiamato Alpha Prime.

Ciò che non avevano previsto è che un gruppo di terroristi, conosciuti come la Rivolta Globale, è riuscito a manomettere il dispositivo, uccidendo il pilota della navicella, che riescono a sostituire all’ultimo minuto con l’aatronauta Don West (Matt LeBlanc).

L’uomo a capo dei terroristi, un uomo di nome Zachary Smith (Gary Oldman), riesce anche a sabotare il robot presente sul mezzo ma, tradito dagli altri membri del gruppo, rimane intrappolato sulla navicella, finendo in orbita con il resto dell’equipaggio.

Smith decide così di allearsi con i suoi nemici per riprogrammare il robot prima che possa distruggere l’astronave. Ogni minuto diventa sempre più importante, mentre la navicella viaggia inevitabilmente in direzione del Sole, così il gruppo è costretto ad attivare il portale prima di quanto previsto, atterrando su un pianeta misterioso.

Sul posto scoprono una navicella che arriva dal futuro e riescono in questo modo a capire come raggiungere il pianeta designato ma, prima di riuscire a partire, vengono aggrediti da alcuni alieni, scoprendo verità che non avrebbero mai immaginato.