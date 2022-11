Lost in Space Perduti nello Spazio/ Su Italia 1 il film con William Hurt

Lost in Space Perduti nello Spazio, film di Italia 1 diretto da Stephen Hopkins

Lost in Space Perduti nello Spazio va in onda oggi, domenica 27 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 14:15. Il film con la regia di Stephen Hopkins è stato prodotto dalla New Line Cinema e girato nel 1998 negli Stati Uniti d’America. La pellicola rientra nel genere dei film d’azione, con irruzione nel mondo della fantascienza; la colonna sonora è a cura di Bruce Broughton.

Ferdinand/ Streaming del film su Italia 1 dai messaggi molto profondi e importanti

Nel cast troviamo riuniti insieme per la prima volta William Hurt e Mimi Rogers, i giovani Heather Graham, Lacey Chabert e Jack Johnson, oltre a Gary Oldman e Matt LeBlanc. Tratto da una serie tv fantascientifica degli anni Sessanta, il film riuscì nella difficile impresa di scalzare Titanic dalla prima posizione ai botteghini dell’epoca, conquistando il pubblico, pur non riuscendo a convincere la critica al cento percento.

Kung Fu Panda/ Streaming del film d'animazione "che colpisce al cuore" su Italia 1

Lost in Space Perduti nello Spazio, la trama del film

Le vicende della famiglia Robinson in Lost in Space Perduti nello Spazio sono ambientate in un lontano futuro, nel 2058, quando a causa dell’inquinamento atmosferico, John Robinson (William Hart) deve partire per una missione spaziale sulla navicella Jupiter II, all’interno della quale porterà anche la sua famiglia, con il compito di costruire un portale nell’orbita del pianeta Alpha Prime, per salvare l’umanità a rischio sul nostro pianeta.

Prima della partenza, però, il gruppo Rivolta Globale, formato da terroristi che si oppongono alla missione, riesce a manomettere il programma, uccidendo il pilota della Jupiter II, che viene all’ultimo minuto sostituito dal Maggiore Don West (Matt LeBlanc). Il dr. Zachary Smith (Gary Oldman), membro del gruppo Rivolta Globale, riesce a manomettere anche il robot di bordo, ma, abbandonato dai suoi compagni, non riesce a scendere dalla navicella prima del lancio e finisce nello spazio, in compagnia dell’equipaggio ibernato; a questo punto, non gli resta che unirsi ai Robinson, per disinnescare il robot che minaccia di distruggere la nave spaziale.

Come un gatto in tangenziale/ Streaming del film su Canale 5 con Antonio Albanese

Il gruppo perde il controllo della navicella che, pericolosamente, si dirige verso il sole e per salvarsi è costretto ad azionare il portale prima del tempo, finendo su un pianeta sconosciuto. Qui si trovano due navi spaziali, una terrestre e una aliena: i Robinson prendono il comando della Proteus, scoprendo così la sua provenienza dal futuro e trovando il modo per raggiungere Alpha Prime.

Prima di mettersi in viaggio, però, l’equipaggio viene attaccato da creature aliene e il Maggiore West decide di distruggere la nave spaziale, ma l’incontro con un giovane Will proveniente dal futuro svelerà loro tutta un’altra verità… Will non sarà però l’unico personaggio a incontrare il sé stesso del futuro…

Curiosità sul cast di Lost in Space Perduti nello spazio

Andiamo a leggere per Lost in the Space Perduti nello Spazio qualche curiosità sul cast. William Hurt, star degli anni ottanta, ha vinto il Premio Oscar nel 1985 come miglior attore ne Il Bacio della Donna Ragno, ma aveva già dato ampiamente prova delle sue capacità in Gorky Park del 1983. Sposato con Heidi Henderson ha avuto 3 figli, scomparendo prematuramente nel Marzo 2022. Mimi Rogers ha recitato in Dimenticare Palermo di Francesco Rosi nel 1990 e in Cruel Intentions 2 nel 2000; dal 1987 al 1990 l’attrice è stata sposata con Tom Cruise, lavorando al fianco di star come Anthony Hopkins. Nei panni dei giovani Robinson troviamo Heather Graham, classe 1970, laureata in arte drammatica e protagonista di film come Austin Powers – La spia che ci provava del 1999. Lacey Chabert è aparsa in Mean Girls del 2004, ma è anche una doppiatrice e modella. Jack Johnson, nato nel 1987, ha esordito al cinema ne The Night Before Christmas del 1994 ed è apparso in un episodio della celebre televisiva serie E.R. Medici in prima linea.

Mentre Matt LeBlanc è famoso per essere il Joey Tribbiani di Friends, Gary Oldman ha prestato il suo volto al Conte Dracula di Francis Ford Coppola nel 1992, recitando anche in diversi capitoli della saga di Harry Potter e ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan del 2012, prima di vincere l’Oscar come migliore attore per la sua interpretazione di Winston Churchill ne L’Ora Più Buia. Il mitico attore avrebbe recentemente rivelato in un’intervista di volersi ritirare dalle scene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA