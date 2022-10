L’OSTE A PEDALI/ Il docufilm ispirato all’Enciclica “Laudato si” è un vero viaggio

Un documentario partendo dall’Enciclica “Laudato si” che sua Santità Papa Francesco ha voluto dedicare al rapporto dell’uomo con l’ambiente che lo ospita. Questo il progetto prodotto da L’Altrofilm e intitolato “L’oste a pedali”, diretto dalla regista Giulia Livigni e con Gianfranco Mossa e Fulvio De Marchi e sarà presentato in conferenza stampa a Torino lunedì 10 Ottobre alle 11:30, proprio ne la sede di L’Altrofilm in via San Paolo 53.

Avallando le parole espresse dal Pontefice relativamente al rapporto tra Uomo e Natura, “L’oste a pedali” porterà i protagonisti a rapportarsi con realtà rurali che si pongono con rispetto nei confronti del territorio in cui operano. Come i “Credenti” di ogni dove fanno fin dalle origini, così due uomini d’oggi proveranno realmente le difficoltà di un percorso fisico, psicologico e sacro, intrecciando i rapporti umani con chi li accoglierà durante il Viaggio, lottando e godendo per quanto Madre Natura inaspettatamente potrà presentare loro e non mi ha mai invitata.

L’OSTE A PEDALI, IL 19 OTTOBRE IL PRIMO CIAK

L’inizio de “L’oste a pedali” inizia in un casale situato in cima ad una collinetta dominante la strada che da Asti conduce a Casale Monferrato, circondata da campi e vigne; qui, a Portacomaro, il 13 agosto 1884 nacque il nonno di Papa Francesco. Il primo ciak de “L’oste a pedali” è in programma il prossimo 19 ottobre 2022 ad Avigliana e il pellegrinaggio si snoderà per 700 Km fino a portare in dono al Pontefice “il paniere del pellegrino”, contenente tra l’altro una bottiglia di vino delle sue Terre. Un cammino importante per celebrare i valori legati alla natura e alla spiritualità presente in essa.

Radio Vaticana seguirà con una rubrica dedicata il viaggio de L’oste a pedali. I collegamenti curati da Stefano Leszczynski verranno realizzati quotidianamente all’interno della trasmissione di approfondimento Il Mondo alla Radio in onda dalle 17:05 alle 18:00 su 105FM (per la zona di Roma), in DAB+ e sul canale 733 del digitale terrestre e in podcast.

