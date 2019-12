Lotería Mexicana/ Così Google cambia il Villaggio Globale in Famiglia Globale

La Lotería Mexicana, certamente, a noi italiani non dirà molto, se non per analogia con la nostra tombola, o bingo, che tradizionalmente nel periodo natalizio acquistano un sapore tutto particolare di un tempo di vacanza che scorre lento, tra affetti famigliari spesso trascurati o lontani, ma che trovano nel gioco dopo i robusti pasti natalizi una dimensione senza tempo capace di porci un po’ fuori dal tempo. Però, oggi, è proprio la Lotería Mexicana a farci compiere un incredibile balzo in avanti nel concetto di Villaggio Globale che, improvvisamente, diventa una sorta di “Famiglia allargata globale“. Si, perchè oggi – nel giorno in cui la Lotería Mexicana è divenuta un gioco coperto da copyright (ma questo è forse un feticismo da cybergiuristi) – la Lotería Mexicana diventa un Doodle gioco interattivo, il che significa che tramite il nostro browser, potremo giocare a Lotería Mexicana con chiunque nel mondo in quel momento stia accedendo a Google (almeno nei paesi dove il Doodle è attivo, e stiamo parlando di Taiwan, Vietnam, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Germania, Svizzera, Italia, Islanda, Canada, Stati Uniti e ovviamente Messico e tutta l’America centrale). Insomma, proprio nel periodo in cui Google lancia il suo servizio videoludico in streaming che libera i videogiocatori dall’obbligo di acquisto di una console dedicata, ecco che di colpo quello che è sempre stato teoricamente definito il villaggio globale, implode fino al concetto di famiglia globale. Potremmo infatti giocare a Lotería Mexicana con una vecchia zia messicana, come con un ipotetico cugino vietnamita o una di quelle parenti mai troppo ben identificate, magari rappresentata da un cittadino islandese. Perchè nella magia della tombola natalizia si crea un legame particolare, e questa è in assoluto la prima volta che è possibile aprirsi a livello davvero globale e cosi ad ampio impatto di utenti. Certo, a parte il divertimento o la stizza di vincere o perdere di un soffio a Lotería Mexicana, questo aspetto rimane quello più affascinante e al tempo stesso un po’ spiazzante di questo Doodle. Lo spostamento di un baricentro culturale e affettivo, dalle tradizioni consuete e familiari a qualcosa che è assolutamente oltre ogni controllo e confine.

Lotería Mexicana, cosa c’entra con l’Italia?

Ma cosa c’entra la Lotería Mexicana con l’Italia? Beh, ora arriveremo a scoprirlo. Anche se è cambiato molto da quando è stato ufficialmente protetto da copyright in Messico esattamente 106 anni fa, la Lotería Mexicana è ancora oggi estremamente popolare in tutte le comunità del Messico e dell’America Latina, sia come strumento di insegnamento della lingua spagnola che per passare una serata di gioco in famiglia. La Lotería Mexicana è stata inventata proprio in Italia nel XV secolo, per poi essere esportata in Spagna prima di raggiungere il Messico nel 1769. Le regole sono simili al bingo in quanto i giocatori segnano i punti su una tavola, con un gettone (tradizionalmente un fagiolo crudo) e tentano di riempire prima di tutti gli altri giocatori. Un “annunciatore” designato ha il compito di chiamare le carte che estrae casualmente, carte molto variopinte e che ritraggono oggetti della natura o di uso comune, o anche – come nel caso del Doodle di Google, raffiguranti oggetti tipici della cultura digitale come le “Emoji” e talvolta improvvisa descrizioni poetiche che corrispondono agli spazi sui tablas. Un grido di “¡lotería!” o “¡buenas!” sancisce la vittoria di un giocatore fortunato, concludendo il round. I personaggi sulle carte di Lotería Mexicana sono stati aggiornati più volte per riflettere le norme sociali del tempo. Una delle versioni più conosciute fu creata in Messico dal francese Clemente Jacques nel 1887. L’edizione “Don Clemente Gallo”, protetta da copyright nel 1913, presenta le immagini che sono diventate una forma di arte popolare sinonimo di Lotería Mexicana. Oggi, le immagini iconiche di Lotería Mexicana e l’esperienza condivisa che promuove tra persone di qualsiasi generazione sono diventate fonte di orgoglio e celebrazione per la cultura messicana, ma l’impronta del XV secolo italiano rimane vividissima anche nel terzo millennio. Soprattutto in alcune carte…

