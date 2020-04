Lotito: “Giochiamo spareggio scudetto”/ “Juventus Lazio in gara secca? Lo farei”

Pubblicità

Claudio Lotito vuole giocare Juventus Lazio come spareggio scudetto. Un’idea nata da un’intervista concessa a Repubblica, nella quale il presidente biancoceleste ha parlato della situazione Coronavirus e delle nuove disposizioni sugli allenamenti imposte da Giuseppe Conte (che di fatto hanno cambiato ben poco): abbiamo già riportato parte del discorso e ora, di fronte alla concreta possibilità che la Serie A non si possa concludere, Lotito ha risposto positivamente alla suggestione di una partita secca, tra le prime due squadre della classifica, per assegnare il tricolore. Al momento la graduatoria dice che la Juventus si trova al comando con un punto di vantaggio sulla Lazio; cosa che lo stesso patron capitolino ha ricordato, dicendo anche che “è così solo per Juventus Inter che… vabbè, l’avete vista”, riferendosi probabilmente al fatto che sia stata disputata a porte chiuse e dopo un lungo tira e molla (su questo punto, andrebbe però chiarito da dove arrivi la certezza che in condizioni normali i bianconeri non avrebbero vinto, ma lasciamo il punto di domanda).

LOTITO FAVOREVOLE ALLO SPAREGGIO SCUDETTO

Ora, Lotito ha ammesso di non essersi mai posto il problema riguardo uno spareggio scudetto; tuttavia, il pensiero lo stuzzica. “Per equità dobbiamo dire che una squadra come l’Inter ha 8 punti meno di noi e l’Atalanta ne ha 14 in meno: mi dica lei se devono essere coinvolte” ha detto al giornalista. Il discorso sulla carta reggerebbe anche, ma c’è un piccolo problema tecnico: attualmente il regolamento prevede lo spareggio solo in caso di arrivo a pari punti e, tecnicamente (e detto che nemmeno questo è contemplato) se proprio il campionato dovesse finire e lo scudetto venire comunque assegnato, sarebbe più “giusto” che a vincerlo sia la Juventus che al completamento dell’ultima giornata disputata era in testa alla Serie A. Chi scrive, sgombrando il campo da ipotesi, sostiene non da oggi che il trono del 2019-2020 debba essere lasciato vacante; lo spareggio tra le prime due certamente è stuzzicante ma l’Inter avrebbe qualcosa da ridire e giustamente, perché si trova a -9 dovendo anche recuperare una partita, mancano 12 giornate e contando che Juventus e Lazio si devono ancora incrociare potrebbe recuperare punti importanti.

Ad ogni modo Lotito ha continuato il discorso, concentrandosi sulle due vittorie che la sua Lazio ha ottenuto contro la Juventus nel corso di questa stagione: “All’andata contro di loro ho vinto 3-1, e in Supercoppa li ho battuti con lo stesso risultato, e dovevamo ancora giocare il ritorno in campionato”. Il che lascerebbe intendere che in uno spareggio scudetto i biancocelesti potrebbero partire addirittura in vantaggio nei confronti della squadra che ha vinto gli ultimi 8 titoli: su questo, parlano i numeri e le sfide dirette, il presidente della Lazio ha presumibilmente ragione ma è chiaro che non si tratti di un motivo valido per chiedere uno spareggio. Sul tema è intervenuto anche l’immancabile portavoce biancoceleste Arturo Diaconale, grande protagonista del lockdown per Coronavirus con le sue dichiarazioni: parlando alla radio ufficiale della Lazio ha detto che “Lotito ha semplicemente ribadito la necessità di riprendere l’attività per salvaguardare l’economia del calcio, invece il suo intervento è stato trasformato in un guanto di sfida alla Juventus”. Difficile non pensare che il presidente, pur “imbeccato” sull’argomento, l’abbia vista in maniera diversa: non tanto per i bianconeri in sé, quanto per la posizione di classifica.



