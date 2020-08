Lotito vs Ventura “Pezzo di m*rda”/ Video: presidente Salernitana furioso con l’ex ct

Claudio Lotito contro Giampiero Ventura: il patron della Salernitana è stato “beccato” mentre insultava il tecnico della compagine campana nel corso di una telefonata. Come ormai ben sappiamo, la Salernitana ieri è stata sconfitta 1-2 dallo Spezia e non è riuscita a qualificarsi per i playoff di Serie B. Una sconfitta sorprendente, una prestazione che ha tutt’altro che convinto Lotito, letteralmente una furia nel commentare il match con un interlocutore non meglio noto. E il giudizio sull’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è durissimo: «Sto pezzo di m*rda… è una cosa guarda…questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo…ha rovinato tutto…sempre co sto Maistro».

Lotito ha condannato apertamente le scelte di formazione di Ventura, reo di aver puntato sul 22enne Fabio Maistro – espulso per somma di ammonizioni nel secondo tempo – e di aver sostituito al 68’ Jean Akpa Akpro, tra i più positivi nella sfida con lo Spezia e tra i calciatori più talentuosi a disposizione dell’ex tecnico di Torino, Bari e Chievo Verona. Per il momento Ventura non ha commentato il video, che ha fatto il giro dei social network, e anche la dirigenza campana ha optato per il no comment.

La sfuriata di Lotito contro Ventura è solo l’ultimo di una serie di episodi con protagonista il presidente di Lazio e Salernitana, già “beccato” in passato ad inveire contro i suoi allenatori. Uno dei casi più recenti risale al 2018: Lotito venne paparazzato mentre urlava al telefono contro Simone Inzaghi, reo di lamentarsi sempre. Qui di seguito il video del clamoroso siparietto registrato nei pressi di Villa Borghese:





© RIPRODUZIONE RISERVATA