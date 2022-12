LOTTA AL FUMO/ Ecco i dati del Giappone che promuovono le alternative alle sigarette

I dati definitivi non ci sono. Ed è logico che non ci siano, ancora. Perché i sintomi delle malattie legate al fumo possono richiedere decenni per svilupparsi e i prodotti alternativi alle sigarette sono in vendita da, relativamente, poco tempo. Quindi, non ci sono studi epidemiologici a lungo termine, ma è possibile utilizzare i dati del mondo reale per cercare di trovare i primi segnali dell’impatto dei prodotti del tabacco riscaldato (Htp) sulla salute della popolazione.

Cominciando dal Giappone, dove gli Htp hanno fatto la loro comparsa nel periodo tra il 2014 (progetto pilota in una sola città) e il 2016, quando c’è stato il lancio a livello nazionale di un sistema di riscaldamento del tabacco di Philips Morris International. Ebbene, le Htp hanno accelerato il calo delle vendite di sigarette, senza interrompere il continuo declino delle vendite di tabacco in generale, e ci sono due studi – “Effects of Iqos introduction on cigarette sales: evidence of decline and replacement”, pubblicato su Tobacco Control nel 2019, e “What is accounting for the rapid decline in cigarette sales in Japan?” pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020 – che lo dimostrano. Le vendite di sigarette hanno iniziato a diminuire sostanzialmente al momento dell’introduzione di Iqos in ognuna delle 11 regioni giapponesi. L’introduzione della sigaretta elettronica, scaglionata da regione a regione, ha previsto meglio la tempistica del declino delle vendite di sigarette rispetto a qualsiasi modello unico applicato a tutte le regioni contemporaneamente e rispetto a quasi tutti i possibili riarrangiamenti dei veri mesi di introduzione di Iqos tra le regioni.

Un altro studio ha cercato di determinare se l’introduzione degli Htp in Giappone potesse essere correlata ai tassi di ospedalizzazione per esacerbazioni di broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e per cardiopatia ischemica (Ihd) e ha mostrato come ci sia stata una riduzione significativa del tasso di ospedalizzazione per esacerbazioni di Bpco in Giappone e un piccolo calo del tasso di ospedalizzazione per Ihd, anche se non significativo.

Uno studio più completo, pubblicato nel giugno 2022 sulla rivista Frontiers in Public Health, ha replicato il precedente utilizzando il database delle richieste di risarcimento assicurativo del Japan Medical Data Center (Jmdc) che conteneva ad aprile 2020 le ricevute accumulate e le diagnosi di circa 7,3 milioni di pazienti. La popolazione studiata era composta da adulti, dipendenti di grandi aziende e dalle persone a loro carico ricoverati tra gennaio 2010 e dicembre 2019. Le analisi sono state effettuate sui dati completi dal 2010 al 2019 e su un periodo più breve dal 2013 al 2019, ma non è stata riscontrata alcuna differenza significativa tra i due periodi.

I risultati di questa analisi temporale condotta utilizzando i dati Jmdc dimostrano che c’è stato un cambiamento nella traiettoria dei tassi di ospedalizzazione per malattie legate al fumo in seguito all’introduzione sul mercato dei prodotti di tabacco riscaldato. In particolare, è stata rilevata una riduzione significativa del numero di ricoveri per broncopneumopatia cronica ostruttiva quando sono stati utilizzati tutti i dati disponibili del database e per cardiopatia ischemica quando sono stati utilizzati i dati delle richieste di risarcimento. È stato, inoltre, riscontrata una riduzione non significativa dei ricoveri dovuti a esacerbazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva con infezioni nel tratto respiratorio inferiore.

