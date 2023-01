Lotta continua, docufilm su Rai3/ Anticipazioni e diretta streaming: storia del celebre movimento politico

Lotta continua, docufilm su Rai3: di cosa parla

Rai Documentari, oggi venerdì 13 gennaio alle 21.25 su Rai Tre, presenta ‘Lotta continua‘. Il docufilm, come anticipa il comunicato Rai, ripercorre la storia dell’omonimo gruppo politico a partire dall’incontro tra il movimento studentesco e quello operaio, avvenuto fuori dai cancelli della Fiat di Mirafiori. Il docufilm si ispira al libro ‘I ragazzi che volevano fare la rivoluzione’ di Aldo Cazzullo.

‘Lotta continua’, il docufilm in onda su Rai3 a partire da questa sera, è diretto da Tony Saccucci e scritto da Andrea De Martino, Eleonora Orlandi e lo stesso Saccucci. È stato inoltre prodotto da Verdiana Bixio per Publispei con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari e Rai Play.

Lotta continua su Rai3: anticipazioni e diretta streaming

Ma cosa racconta ‘Lotta continua’? Il docufilm su Rai3 ci proietta alla fine degli anni Sessanta a Torino. È qui che nasce un nuovo gruppo rivoluzionario in seguito all’incontro tra gli operai di Mirafiori e gli esponenti del movimento studentesco. Si tratta di un gruppo che inizialmente opera senza nome che poi arriverà grazie ai primi volantini distribuiti dai suoi membri, volantini che portano un appello scritto a grandi lettere: “La lotta continua”.

Il comunicato Rai ci anticipa che il docufilm attraverserà varie tappe: “Dal primo corteo interno Fiat alle elezioni del ’76, passando per l’autunno caldo, la strage di Piazza Fontana, la morte di Pinelli e l’omicidio del commissario Calabresi, il docufilm racconta un decennio cruciale della storia italiana attraverso le parole di alcuni dei ragazzi di allora: Gad Lerner, Erri De Luca, Vicky Franzinetti, Marco Boato, Paolo Liguori, Giampiero Mughini, Marino Sinibaldi.” Ricordiamo inoltre che sarà disponibile in esclusiva su Rai Play in una versione docuserie in quattro puntate.

