Lotta salvezza, chi retrocede in Serie B?/ Venezia a rischio oggi (Serie A)

La lotta salvezza in Serie A entra sempre più nel vivo e già oggi potremmo iniziare a scoprire chi retrocede in Serie B. L’indiziata numero 1 è naturalmente il fanalino di coda Venezia, che già settimana scorsa ha rinviato il verdetto vincendo in extremis contro il Bologna, ma con appena 25 punti in classifica è appeso ad un filo che addirittura si potrebbe spezzare ancora prima che i lagunari di Andrea Soncin scendano in campo questa sera alle ore 20.45 in Roma Venezia, partita per di più naturalmente molto difficile.

Infatti alle ore 15.00 di oggi pomeriggio si gioca Empoli Salernitana e diciamo subito che in caso di vittoria campana o pure con il pareggio scatterebbe immediatamente la retrocessione del Venezia, che si ritroverebbe a -8 oppure a -6 (ma con scontro diretto sfavorevole) nei confronti del quartultimo posto della Salernitana. Quindi, l’unico risultato utile per tenere in corsa il Venezia sarebbe una sconfitta per Davide Nicola, ma persino in questo caso poi i veneti dovrebbero vincere a Roma per restare in corsa, altrimenti il verdetto sarebbe semplicemente rimandato a stasera e diventerebbe matematico con una vittoria della Roma oppure un pareggio.

LOTTA SALVEZZA, CHI RETROCEDE IN SERIE B?

Insomma, il Venezia non retrocede in Serie B già oggi solo in caso di sconfitta della Salernitana unita al successo esterno dei lagunari contro la Roma, impresa ai limiti dell’impossibile. Il risultato di Empoli Salernitana sarà comunque di fondamentale importanza per capire come evolverà la lotta salvezza in Serie A nella sua interezza: una vittoria dei campani metterebbe in guai enormi anche Cagliari e Genoa, che di conseguenza oggi pomeriggio tiferanno per l’Empoli o almeno per un pareggio allo stadio Castellani.

Il resto potremmo scoprirlo domani, quando si giocheranno Napoli Genoa e Cagliari Inter, due partite difficilissime per le formazioni rossoblù coinvolte nella lotta salvezza. Il Genoa gioca in trasferta ma almeno può mettere sul piatto motivazioni maggiori rispetto ai partenopei, il Cagliari sarà in casa ma contro un’Inter che si gioca lo scudetto. Nella peggiore delle ipotesi, le retrocessioni potrebbero essere ufficiali già domani, altrimenti sarebbero rimandate (magari anche solo in parte) all’ultima giornata. Per ora c’è una certezza: il primo bivio sarà al Castellani…

