Lotteria degli Scontrini, estrazione oggi 8 aprile/ Codici, numeri vincenti e premi

Oggi torna la Lotteria degli Scontrini con la sua seconda estrazione. Mentre Fratelli d’Italia attacca il piano Cashless (ma le critiche sono trasversali) del governo per disincentivare l’uso dei contanti, arriva una nuova occasione per vincere i 10 premi da 100mila euro, oltre ad altrettanti da 20mila euro che vanno agli esercenti che hanno emesso gli scontrini fortunati. I biglietti in lizza sono oltre 685 milioni, ma solo nel mese di marzo ne sono stati venduti oltre 22 milioni, quindi è stato registrato un incremento del 33% rispetto al mese scorso. I codici vincenti saranno resi pubblici alle 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Per ora si tengono solo estrazioni mensili, ma da giugno ci saranno anche quelle settimanali, che metteranno invece in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno. Dunque, la prima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini è fissata a giovedì 10 giugno, invece la prima annuale a inizio 2022 per premiare con 5 milioni di euro uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, RISCATTO SUD?

Oggi appuntamento con la fortuna visto che è in programma l’estrazione della Lotteria degli Scontrini. Il concorso a premi è collegato allo scontrino elettronico che prevede per ogni acquisto un biglietto “virtuale”. In pratica, ogni euro speso dà diritto ad un biglietto virtuale, fino a un massimo di mille biglietti per un acquisto pari o superiore a mille euro. L’estrazione odierna si terrà presso il campus Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria.

La prima estrazione aveva visto la vittoria netta delle regioni del centro-nord, quindi quella di oggi può rappresentare il riscatto per quelle del sud. Tre premi da 100mila euro sono andati infatti in Veneto, per la precisione a Bassano del Grappa (Vicenza), Giaviera del Montello (Treviso) e Quinto di Treviso (Treviso). Altri tre sono finiti in Lombardia: Milano, Bareggio (Milano) e Mortara (Pavia). Due premi in Piemonte: Romentino (Novara) e Collegno (Torino). Uno ciascuno per Lazio (a Roma) e Abruzzo, dove è stata premiata Silvi (Teramo).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, COME RISCUOTERE PREMI

I premi della Lotteria degli Scontrini, a differenza dei gratta e vinci o delle lotterie nazionali, non sono sottoposti ad alcuna tassazione. Inoltre, la vincita è pagata direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Viene, infatti, accreditata su bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile. Le vincite vengono, infatti, comunicate tramite Pec o attraverso raccomandata con avviso di ricevimento. Quindi, i vincitori hanno poi 90 giorni di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio ottenuto presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Così scatta il pagamento nelle modalità precedentemente indicate.

