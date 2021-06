LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, ESTRAZIONE PREMI MENSILI 10 GIUGNO/ I 10 numeri vincenti

Pronti via, scatta la prima “doppia” estrazione della Lotteria degli scontrini per la giornata di oggi 10 giugno 2021: mentre il Paese freme per l’esordio della Nazionale domani agli Europei, per qualche fortunato “tifoso” la vigilia potrebbe essere foriera di una vittoria decisamente allettante. Oggi in palio infatti sia i primi 15 premi settimanali (con ulteriori 25 “extra”), sia la consueta e ormai consolidata estrazione dei premi mensili della Lotteria legata al Piano Cashless Italia: si tratta dei 10 premi da 100mila euro ciascuno per chi ha comprato e speso negli ultimi 30 giorni con carta di credito, bancomat o app di pagamento elettronico (10 ulteriori premi da 20mila euro per i venditori esercenti).

Estrazione Lotteria degli scontrini, numeri vincenti 10 giugno/ 15 premi settimanali

Partecipare alla Lotteria degli scontrini, lo ricordiamo, è semplicissimo: maggiorenni e residenti in Italia, occorre procurarsi il codice lotteria sul portale della Lotteria, mostrarlo al negoziante al momento di ogni acquisto elettronico: non valgono i pagamenti con contanti e non occorre conservare gli scontrini cartacei visto che automaticamente ogni euro di spesa “digitale” genera un biglietto elettronico, consultabili tutti sulla propria area riservata.

BORSA ITALIANA OGGI/ Stellantis a -1,9%, Stm a +1,2% (10 giugno 2021)

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: I PREMI MENSILI

Le estrazioni mensili della Lotteria degli scontrini vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese e vale per gli tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente: le prossime estrazione mensili saranno l’8 luglio – 12 agosto – 9 settembre – 14 ottobre – 11 novembre – 9 dicembre. Sono poi previsti 5 maxi premi di € 150.000 ciascuno per chi compra e 5 maxi premi di € 30.000 ciascuno per chi vende assegnati nelle estrazioni del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021. Per scoprire quali codici vincenti sono stati estratti oggi e se si sono vinti i premi in palio, occorre attendere le ore 13 sull’account Twitter di Agenzia Dogane e Monopoli-ADM: contemporaneamente, sulle singole aree riservate degli utenti registrati alla Lotteria degli scontrini verrà comunicato ai vincitori la somma appena vinta. Per riscuotere i premi, valgono le medesime regole delle prime estrazioni: la comunicazione ufficiale della vincita avviene tramite PEC o raccomandata AR: si garantisce in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e si segnala l’obbligo di recarsi – entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione – presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento (opzioni possibili, bonifico bancario o postale, assegno circolare non trasferibile).

LEGGI ANCHE:

INFLAZIONE/ L'analisi su oro e petrolio che lascia tranquille le banche centrali

© RIPRODUZIONE RISERVATA