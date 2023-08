Lotteria degli scontrini istantanea/ Approvata dal Garante: come funziona?

La lotteria degli scontrini istantanea è una nuova modalità di gioco con cui sia l’Agenzia delle Dogane che Monopoli, hanno deciso di mettere in atto per favorire delle vincite immediate nei confronti dei più fortunati. Per funzionare però, occorre seguire degli step ben specifici.

La lotteria degli scontrini istantanea era stata pensata già da fine 2022, a fronte del successo della tradizionale estrazione a premi settimanale/annuale. Quello che mancava però, era l’approvazione da parte della garante privacy, lo stesso che arrecò problemi e che sancì il blocco di ChatGPT in Italia.

Lotteria degli scontrini istantanea: da quando è attiva?

Ora che la lotteria degli scontrini istantanea è stata finalmente approvata dal garante della privacy, i più fortunati potranno sapere di aver vinto all’istante nel momento in cui – dopo aver registrato il loro codice a fronte di un acquisto – ricevano il messaggio direttamente dal registratore telematico.

A questo punto gli step fondamentali per poter partecipare sono due: uno per i commercianti, che obbligatoriamente dovranno munirsi entro il 2 ottobre del 2023 di un registratore telematico compatibile con questa modalità di gioco.

E l’altra adesione spetterà ai contribuenti italiani che vogliono “giocare”, che dovranno seguire dei semplici passaggi e senza molta faticia:

Scaricare l’applicazione “Gioco Legale“; Autenticarsi tramite un metodo digitale (CIE, CNS o SPID), e inquadrare il codice per poter partecipare alla lotteria istantanea. In caso di vincita, l’app mostrerà una notifica immediata.

Dopo aver aderito alla lotteria degli scontrini istantanea, se si vincesse, come abbiamo ribadito, l’applicazione notificherà l’utente con un messaggio immediato. A questo punto verrà consegnato un codice bidimensionale insieme ad un questionario da compilare.

Per riscuotere il premio sarà indispensabile consultare uno degli esercenti convenzionati e recarsi presso essi entro e non oltre 30 giorni dalla vincita.

Ci teniamo a precisare che la lotteria degli scontrini istantanea non sostituisce l’estrazione dei premi settimanali e/o annuali, che resterà comunque attiva e gli italiani potranno partecipare o all’una oppure all’altra, ma non a tutte.











