Lotteria degli Scontrini numeri vincenti 21 ottobre/ Estrazione 40 codici settimanali

Si è tenuta ieri, giovedì 21 ottobre 2021, l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come di consueto, ha reso noti i codici dei biglietti vincenti. In palio ben 15 premi settimanali da 25mila euro ciascuno per gli acquirenti e altri 15 premi per gli esercenti, per i quali però l’importo è ridotto. Per i commercianti, infatti, la vincita è di 5mila euro. L’estrazione di ieri della lotteria degli scontrini ha riguardato le spese pagate con carte e bancomat che sono state effettuate e registrate regolarmente da lunedì 11 ottobre e a domenica 17 ottobre. Non è importante quanto si spende, ma pagare con moneta elettronica.

Quindi, in totale sono 40 i premi settimanali che sono stati assegnati con l’estrazione di ieri, perché ci sono stati ulteriori premi (ben 25) da 10mila euro per gli acquirenti (e altrettanti da 2mila euro per gli esercenti). Dunque, è arrivato il momento di scoprire i codici vincenti di entrambe le estrazioni per verificare se si è in possesso di uno vincente.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, COME VERIFICARE VINCITE

I biglietti vincenti della lotteria degli scontrini possono essere controllati anche tramite il Portale Lotteria. Accedendo nell’area riservata, si visualizza la sezione “I miei scontrini” dove c’è l’elenco dei documenti acquisiti e registrati dal sistema. Vengono riportati anche i dati relativi al giorno in cui è stato emesso, insieme all’importo, il codice identificativo dello scontrino e i biglietti generati. Se si vince, nell’area riservata del sito che è stato predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli compare un messaggio di avviso che è disponibile e visibile fino al momento di ritiro del premio o trascorsi i 90 giorni a disposizione per reclamarlo.

Dunque, per riscuotere il premio vinto bisogna attendere la notifica ufficiale, che viene inviata tramite raccomanda con ricevuta di ritorno o tramite Pec. Poi ci sono appunto 3 mesi di tempo per reclamare il premio. Di seguito i due elenchi relativi ai biglietti vincenti dell’estrazione di ieri della lotteria degli scontri.

🔵Roma – Estratti i 40 codici e le città vincenti del #concorso settimanale N° 28 – 2021 di Lotteria degli Scontrini ⬇️#lotteriadegliscontrini #ADMgov @Sogei_SpA pic.twitter.com/TUI8JMs5zo — Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) October 21, 2021





