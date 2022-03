Lotteria degli scontrini, numeri vincenti 31 Marzo 2022/ Estrazione premi settimanali

Come di consuetudine, arriva l’estrazione della lotteria scontrini relativamente al 31 marzo 2022. Nonostante questa volta il tweet sia tardato ad arrivare, sul sito web ufficiale è possibile scaricare il file per poter annotare le vincente (con annesse date e ID dello scontrino).

Ad occuparsi della comunicazione ufficiale, dev’essere la stessa responsabile delle vincite, nonché l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. La notizia è arrivata tardivamente tramite un tweet, ma ecco l’elenco completo dei 15 vincitori in data 31 marzo 2022.

Lotteria scontri estrazione 31 marzo 2022: chi sono i vincitori in questione

L’estrazione della lotteria scontrini del 31 marzo 2022 è uscita, come da regolamento per gli acquirenti sono previsti 15 premi da 25.000 euro ed invece 5.000 euro per gli esercenti. Sul regolamento viene specificato che il premio dovrà essere richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione della vincita.

La comunicazione della vincita avviene in modalità telematica: tramite PEC (posta elettronica certificata) oppure tramite raccomandata.

La tabella sottostante mostrerà l’estrazione del 31 marzo 2022 per la lotteria degli scontrini, la cui vincita rappresenta la quarantatreesima estrazione settimanale.

Data ID scontrino Importi 26/03/2022 0849-0062 53SNS300795 20160001 €97,16 26/03/2022 26/03/2022 0412-0060 3BSDP002009 71200005 €148,72 25/03/2022 1282-0087 53SNS300916 10810016 €26,08 24/03/2022 24/03/2022 1219-0018 96SRT000909 00330039 €123,06 27/03/2022 27/03/2022 1025-0286 3BIWB005777 €45,06 25/03/2022 25/03/2022 1213-0106 99SEA001568 B0450003 €35,18 26/03/2022 26/03/2022 1212-0461 88S25000755 00550006 €21,85 23/03/2022 23/03/2022 1187-0030 53SNS303486 03920001 €95,37 26/03/2022 26/03/2022 0788-0138 99SEA002952 B1380015 €106,43 26/03/2022 26/03/2022 1217-0048 99SEA001836 04150001 €27,65 21/03/2022 21/03/2022 1295-0023 53SNS300163 00140001 €41.01 27/03/2022 27/03/2022 0892-0140 99MEY053919 €37,49 26/03/2022 26/03/2022 1176-0015 96SRT000805 37830002 €46,19 26/03/2022 26/03/2022 1195-0012 96SRT000701 38550005 €92,45 26/03/2022 26/03/2022 1265-0018 53SNS301407 03500015 €59,97

Chi desiderasse visualizzare o scaricare il file delle estrazioni fino al 31 marzo 2022, potrà accedere al portale lotteria e seguire il suddetto percorso:

Andare in “Estrazioni” e successivamente recarsi nella sezione “Risultati delle estrazioni del 2022”.











