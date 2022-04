LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, NUMERI VINCENTI 7 APRILE/ Estrazione 15 codici settimanali

L’ESTRAZIONE SETTIMANALE DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Come ogni giovedì, si è tenuta anche oggi 7 aprile 2022 l’estrazione per la Lotteria degli Scontrini 2022: 15 codici settimanali per altrettanti vincitori, giunti ormai alla 44esima estrazione da inizio concorso (14esima da inizio anno).

Com da tradizione, i codici relativi ai biglietti vincenti sono stati pubblicati nel documento pdf scaricabile sul portale della Lotteria degli Scontrini: in palio, va ricordato, vi sono 15 premi da 25mila euro per chi ha acquistato nell’ultima settimana col proprio codice personale e 5mila euro per chi invece ha venduto i biglietti vincenti. Sul portale dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane verrà poi pubblicato un tweet entro fine giornata con indicati gli specifici vincitori dei premi settimanali (viene indicata la città di provenienza del biglietto vincente).

Carlotta Filardi, diventata mamma dopo un tumore/ "Mia figlia la più grande vittoria"

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, ECCO I CODICI VINCENTI

Per conoscere i codici degli scontrini vincenti non basta che scaricare l’apposito documento dal portale della Lotteria: ma c’è un modo ancora più semplice che non stare a verificare codice per codice. Come previsto dal regolamento della Lotteria degli Scontrini, i vincitori riceveranno una email per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con il felice annuncio. Entro 90 giorni i vincitori dovranno richiedere il premio assegnato, pena la perdita dello stesso.

Cristina Mazzavillani Muti in Ucraina/ “Ho pianto come una bimba, non ero pronta”

Da ultimo, è possibile consultare i codici dei biglietti vincenti attraverso l’area riservata personale del portale Lotteria: accedere con proprie credenziali o SPID; clicca prima su “Estrazioni”, poi su “Risultati delle Estrazioni del 2022”, e infine il link corrispondente all’estrazione del 7 aprile 2022 (clicca qui).

LEGGI ANCHE:

Casa Bianca fornisce smartphone a immigrati clandestini/ “Così possiamo tracciarli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA