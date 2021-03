Lotteria degli Scontrini, oggi prima estrazione codici/ Numeri vincenti e premi

Prima estrazione mensile per la Lotteria degli Scontrini oggi, giovedì 11 marzo 2021. In palio ci sono dieci premi da 100mila euro per i clienti che hanno richiesto e ottenuti biglietti virtuali e altrettanti però da 20mila euro per gli esercenti delle attività commerciali. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha spiegato che la prima estrazione dei numeri vincenti dei codici si terrà oggi presso il campus Sogei, partner “tecnologico” dell’amministrazione finanziaria. Prevede il sorteggio e la convalida di 10 codici corrispondenti a 100mila euro per 10 acquirenti e altri 10 premi da 20mila euro per 10 esercenti. Alle ore 13 Adm sul proprio account Twitter pubblicherà in anteprima i codici vincenti, rendendoli di fatto pubblici.

Possono parteciparvi solo i cittadini che hanno ottenuto i biglietti virtuali entro il 28 febbraio 2021 alle ore 23:59, così pure gli esercenti che li hanno emessi fino a tale data. Ma ogni biglietto permette di partecipare a più di una singola estrazione. Dunque, non bisogna seguire nessuna procedura particolare per l’estrazione di oggi della Lotteria degli Scontrini, misura introdotta dal Governo Conte II per combattere l’evasione fiscale e favorire i pagamenti digitali.

LOTTERIA SCONTRINI, LA COMUNICAZIONE DELLA VINCITA

Basta controllare la casella di posta elettronica certificata (Pec) per verificare l’eventuale comunicazione della vincita ottenuta. In tal caso, si può procedere con la riscossione del premio entro 90 giorni, pena la perdita del premio. La comunicazione della vincita può avvenire però anche tramite raccomandata a/r. Non bisogna presentare o conservare lo scontrino, ma dimostrare di aver pagato con metodi digitali, quindi il consiglio è di presentare un estratto conto mensile dei pagamenti effettuati con la propria carta di credito o bancomat. Per quanto riguarda, invece, commercianti ed esercenti, la comunicazione di vincita viene inviata dopo il riconoscimento del numero di Partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria, tramite messaggio di posta elettronica certificata (Pec) o raccomandata a/r. Quindi, per essere ricontattati è importante aver indicato nella propria area riservata un indirizzo Pec o l’eventuale domicilio dove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può inviare la comunicazione di vincita.



