Lotteria degli scontrini verso semplificazione/ Esito istantaneo tramite QR Code

Lotteria degli Scontrini, cambiano le modalità

La Lotteria degli Scontrini sarà rivoluzionata a partire dal 2023. Il Governo, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stanno lavorando ad una semplificazione del concorso a premi vista la scarsa partecipazione riscontrata nel corso del 2022. Le varie agenzie sono dunque a lavoro per sviluppare un sistema informatico e telematico che possa permettere ai registratori di cassa di emettere un QR-Code per partecipare alle estrazioni immediatamente nel momento dell’emissione dello scontrino fiscale, spiega i-Dome.

La Lotteria degli Scontrini prevede estrazioni e premi fissi con diverse cadenze: settimanale, mensile e annuale. Per parteciparvi, il consumatore deve mostrare all’esercente il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un meccanismo articolato che ha fatto sì che fosse scarsa la partecipazione. Per questo motivo, ora nelle intenzioni del Governo c’è quella di semplificare il meccanismo, tentando di minimizzare gli impatti sugli esercenti in termini di aggiornamento dei registratori di cassa. Allo stesso tempo si massimizza anche la sicurezza di certificazione del sistema di gioco.

Lotteria degli Scontrini, il nuovo meccanismo affiancato a premi settimanali e mensili

Nella nuova Lotteria degli Scontrini avrà meno potere il codice lotteria. Sarà invece favorito un meccanismo di partecipazione da parte del consumatore più semplice che soprattutto sia nell’immediato l’esito della lotteria stessa. Sullo scontrino, infatti, ci sarà un codice QR che andrà inquadrato dal consumatore con il cellulare: questo potrà sapere nell’immediato se abbia vinto o meno. È possibile tuttavia un affiancamento del nuovo meccanismo a quello già in vigore che riguarda premi settimanali e mensili, come spiega i-Dome.

La versione beta del sistema, con le nuove funzionalità e metodologie, dovrebbe essere operativa già dai primi mesi del 2023. L’obiettivo è quello di estendere la lotteria istantanea già dalla metà del prossimo anno, facendo sì che sempre più consumatori possano partecipare. Le istantanee dunque si dovrebbero affiancare ai premi settimanali e mensili.











