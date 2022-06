Lotteria degli Scontrini: vinti 5 milioni a Novara/ Codice ricevuta del vincitore

Si è tenuta sabato 4 giugno 2022 l’attesa estrazione del premio annuale della Lotteria degli Scontrini. A far festa è Novara, dove sono stati vinti 5 milioni di euro. Il vincitore del super premio è colui o colei che possiede il codice 0923-0021 53SNS302850 20050008 che è associato ad una ricevuta battuta appunto nella città piemontese il 15 ottobre 2021 per una spesa di 104,57 euro, secondo quanto riportato da Agipronews. Va invece un milione di euro all’esercente dove il fortunato vincitore ha effettuato l’acquisto.

L’annuncio del codice vincente a cui è stato assegnato il premio annuale è comscontriniparso sul portale della Lotteria degli Scontrini. Era attesa la comunicazione da parte di Marcello Minenna, direttore generale di Accise Dogane e Monopoli, durante l’intervallo della prima partita del Gruppo A della Nations League di calcio, Italia-Germania. Dunque, c’è stata la prima estrazione annuale relativa agli acquisti che sono stati effettuati l’anno scorso. Il fortunato vincitore ora deve preoccuparsi solo di riscuotere la vincita.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, COME RISCUOTERE PREMIO E NOVITÀ

Come riscuotere il super premio annuale della Lotteria degli Scontrini? Il fortunato vincitore viene avvisato della vittoria dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite PEC o raccomandata A/R, garantendo sempre la massima riservatezza riguardo l’identità e segnalando l’obbligo di recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l’ufficio ADM che è territorialmente competente in base alla propria residenza o domicilio fiscale. Lì si procede con l’identificazione e l’indicazione della modalità di pagamento. Se i premi (settimanali, mensili e annuali) non vengono reclamati nel termine previsto, allora insieme agli eventuali premi non attribuiti, vengono versati all’Erario. La Lotteria degli Scontrini, comunque, diventerà sempre più digitale perché, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, nel decreto sulle semplificazioni fiscali a cui sta lavorando il governo dovrebbe essere inserito un aggiornamento. Sono previste estrazioni istantanee e un Qr code per verificare subito l’eventuale vincita.

