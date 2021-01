Lotteria dei Vaccini in Germania/ Trovata grottesca: poi dicono dell’Italia!

Mentre in tutto il mondo continua a imperversare la polemica sui vaccini da Coronavirus dalla Germania arriva una notizia piuttosto grottesca. Si sta lavorando infatti a una lotteria dei vaccini, per decidere chi potrà farlo e chi no nelle case di riposo. Il caso rischia di infiammare la stampa e sta travolgendo il ministro della sanità Jens Spahn. A raccontare tutto è stato l’ex segretario di Stato dello stesso dicastero, Lutz Stroppe che ha sottolineato un evento avvenuto nell’istituto di Francoforte dove è ricoverata sua madre. Questi ha sottolineato: “Le vaccinazioni sono iniziate questa settimana, ma le dose non bastano. Ora si tira a sorte su chi deve essere vaccinato. La buona educazione mi impedisce a raccontare i miei sentimenti”.

Lotteria dei Vaccini in Germania, è polemica!

È polemica in Germania per la cosiddetta “lotteria dei vaccini”. La Bild ha riportato alcune parole molto pesanti, tra cui quelle di Nicole Leopold che nella residenza per anziani di Heidelberg sottolinea: “Vengono vaccinati solo coloro che hanno bisogno di maggiori cure”. Il Presidente della Commissione Sanità del Bundestag, Erwin Rueddel, ha sottolineato: “In alcune strutture le dosi vengono somministrate arbitrariamente dalle squadre addette ai vaccini a persone che non fanno parte delle priorità. I Laender devono essere chiamati alle loro responsabilità“. Sicuramente tutto questo fa riflettere anche perché poi quando c’è da farlo si parla sempre male dell’Italia.



