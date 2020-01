Lotteria Italia 2020, biglietti vincenti: cosa cambia/ L’elenco degli importi e premi

LOTTERIA ITALIA 2020, NUOVI IMPORTI E PREMI: COSA CAMBIA PER BIGLIETTI VINCENTI

Ci sono importanti novità quest’anno per l’estrazione finale della Lotteria Italia 2020. Il dottor Roberto D’Alessandro in collegamento dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha spiegato che il numero complessivo dei premi è rimasto inalterato, ma sono cambiati alcuni importi e il numero per due categorie, nello specifico sono la seconda e terza categoria. Ma andiamo con ordine: la prima categoria resta così come la conosciamo. Il primo premio è di 5 milioni di euro, il secondo invece di 2,5 milioni di euro, poi il terzo da 1,5 milioni di euro, quindi il quarto da un milione e il quinto da 500mila euro. Passiamo alla seconda categoria, con l’importo dei premi che è stato arricchito: si passa da 50mila a 100mila euro, ma il numero dei premi è stato ridotto a 20. Discorso diverso invece per la terza categoria con il numero dei premi da assegnare che è stato arricchito, mentre l’importo è stato ridotto. E quindi sono in palio in questo caso 20mila euro, ma verranno estratti ben 180 biglietti fortunati. La novità è stata presentata in apertura di puntata ai “Soliti Ignoti”, quando è stato tracciato anche un bilancio per quanto riguarda le vendite dei biglietti: i tagliandi staccati sono infatti 6,7 milioni. Presto con l’estrazione finale della Lotteria Italia 2020 conosceremo quali sono quelli vincenti.

