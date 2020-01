Lotteria Italia 2020, biglietti vincenti prima categoria/ Primo premio da 5 milioni

L’Epifania si è portata via tutte le feste, ma non quella dell’estrazione finale della Lotteria Italia 2020. Comincia ufficialmente ora che conosciamo i cinque biglietti vincenti della prima categoria, ma soprattutto quello che ha vinto 5 milioni di euro, il primo premio. A trionfare è Torino, dove è stato venduto il tagliando con serie e numero O 005538. Ha sfiorato l’impresa Gonars, il piccolo paese in provincia di Udine, dove vanno comunque ben 2,5 milioni di euro. Il biglietto fortunato è quello con serie e numero P 463112. Sul gradino più basso del podio sale Roma: ad un distributore locale è stato venduto il biglietto da 1,5 milioni di euro. Si tratta del tagliando con serie e numero N 121940. Fuori dal podio ma con un milione di euro e ragioni per festeggiare Lucca. Qui è stato venduto il biglietto C 127922. E per quanto riguarda la prima categoria chiudiamo col premio da 500mila euro che è stato vinto dal possessore del biglietto P 370303 venduto a Erba (CO).

LOTTERIA ITALIA 2020: DIRETTA ESTRAZIONE – DIRETTA SOLITI IGNOTI – NUOVI IMPORTI – DOV’È GONARS – PREMI GIORNALIERI – COME SONO I BIGLIETTI – COME RITIRARE PREMI

LOTTERIA ITALIA 2020: CACCIA AL PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI

Il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia 2020 vede tutta la sua attenzione concentrata sui biglietti vincenti di prima categoria. La popolare lotteria nazionale, anche quest’anno mette a disposizione numerosi premi in palio. Le vincite sono come di consueto suddivise in tre differenti categorie ma la prima resta quella con il tetto massimo di vincita più alto alla quale tutti mirano. Il primo premio in palio sarà del valore di 5 milioni di euro. Niente paura però, in quanto sono previsti anche altri premi di prima categoria e ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo sarà determinato da un apposito Comitato. Nell’attesa estrazione dell’Epifania saranno in tanti a seguire in diretta tv la puntata speciale de “I soliti ignoti – Il ritorno” durante la quale sarà possibile scoprire se si è in possesso di uno dei tagliandi fortunati di prima categoria, i soli ad essere comunicati. Le operazioni vere e proprie di estrazione avvengono presso la sala G. G. Belli di Roma sotto l’attento controllo del Comitato Generale per i Giochi ma poi sarà possibile trovare la lista dei biglietti vincenti sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

LOTTERIA ITALIA 2020: I BIGLIETTI DI PRIMA CATEGORIA

Saranno in tutto 5 i biglietti vincenti di prima categoria nell’ambito della Lotteria Italia, tra cui l’ambito primo premio da 5 milioni di euro. Si tratta ovviamente dei premi più sostanziosi e che più fanno gola agli italiani che attendono la fatidica estrazione del 6 gennaio per poter scoprire se grazie ad un solo (o più) tagliando acquistato al costo di 5 euro sarà possibile dare una svolta definitiva alla propria vita. Nella passata edizione oltre al primo premio di 5 milioni rientrava nella medesima categoria anche il tagliando del valore di 2,5 milioni di euro, un terzo da 1,5 milioni, un quarto da un milione ed infine l’ultimo ma non meno importante da 500 mila euro. Anche quest’anno la suddivisione dei cinque biglietti di prima categoria dovrebbe essere la seguente ma, come specificato dallo stesso sito ufficiale della Lotteria Italia, l’importo degli ulteriori premi sarà determinato dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita il giorno dell’estrazione.

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA 2019

Lo scorso anno è stata la Campania a trionfare con ben tre biglietti di prima categoria acquistati nella Regione del Sud Italia e precisamente a Pompei (NA), Napoli e Sala Consilina (Salerno). Il biglietto da 5 milioni di euro fu staccato proprio nel salernitano e si trattava del tagliando G 154304. Il secondo premio da 2,5 milioni (E 449246) era stato invece venduto a Napoli mentre il terzo da 1,5 milioni appena poco distante, nella magica cornice di Pompei (tagliando numero E 265607). Il quarto posto abbinato al premio da 1 milione di euro (tagliando P 386971) era stato staccato a Torino, mentre l’ultimo premio di prima categoria, del valore di “appena” mezzo milione di euro (F 075026) era stato venduto a Fabro, in provincia di Terni. La maggiore festa, però, aveva visto proprio la Campania in prima linea con ben tre dei cinque ricchi premi della Lotteria Italia che avevano portato a confermare la fortuna della Regione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA