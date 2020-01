Lotteria Italia 2020, diretta estrazione/ Video Rai, i primi 5 biglietti vincenti

È in corso la diretta dell’estrazione di Lotteria Italia 2020. Su Raiuno è entrata nel vivo la puntata dei “Soliti Ignoti”, con lo speciale dedicato appunto all’estrazione finale dei biglietti vincenti. A guidare questa corsa è Amadeus, che annuncerà serie e numero dei tagliandi fortunati. C’è comprensibilmente grande attesa per questo momento, la fase cruciale dell’appuntamento odierno. Ma il conduttore non è solo: al suo fianco tanti personaggi famosi, del resto oggi ha voluto cogliere l’occasione per rivelare i titoli dei 22 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo. Ma sono cinque i vip in particolare protagonisti nell’ultima tappa, visto che a loro vengono associati i primi cinque premi, quelli relativi alla prima categoria. E si tratta di Fabio Rovazzi, Nino Frassica, Gabriella Germani, Lino Guanciale e Daniele Liotti. Infatti in parallelo al consueto gioco delle identità nascoste è cominciato quello abbinato alla Lotteria Italia 2020. Dei cinque rimarranno in tre, quelli che rappresenteranno i premi più importanti. Ma chi presterà il suo volto al premio da 5 milioni di euro?

ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2020 IN DIRETTA: IL SUCCESSO DELL’ANNO SCORSO

L’anno scorso la diretta dell’estrazione della Lotteria Italia fu un successo anche televisivo. Furono cinque milioni e 250mila i telespettatori che seguirono su Raiuno lo speciale dei “Soliti Ignoti” condotto da Amadeus, e dedicato appunto all’estrazione finale dei biglietti vincenti. In una nota la Rai fece sapere che il programma fu il più visto dell’intera giornata con il 22,5 per cento di share. Un risultato che confermò la crescita rispetto all’anno precedente, per la precisione di 1,3 punti di share. Nel 2017 infatti lo speciale di “Affari tuoi”, condotto da Flavio Insinna, aveva raccolto per tutta la durata della trasmissione quattro milioni e 384mila telespettatori con uno share medio del 19,67 per cento, salito poi al 27,48 nella parte finale dell’estrazione, quella che culmina con la scoperta di serie e numero dei biglietti vincenti, a partire da quelli “minori” della prima categoria fino ad arrivare a quello più ambito, da 5 milioni di euro. Nelle prossime ore scopriremo dunque se anche Lotteria Italia 2020 è un appuntamento seguitissimo.

