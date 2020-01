Lotteria Italia 2020, premi giornalieri/ Biglietti vincenti “Soliti Ignoti”: i codici

Anche quest’anno Lotteria Italia è abbinata al programma “Soliti Ignoti”, quindi chi partecipa all’estrazione del 6 gennaio 2020 ha avuto la possibilità di tentare già la fortuna con i premi giornalieri previsti dal programma condotto da Amadeus. Nei biglietti cartacei, sotto la scritta “Gratta qui”, c’è un codice univoco di dieci cifre, mentre in caso di acquisto online del tagliando bisogna usare il codice in chiaro indicato sotto al logo della trasmissione o nel promemoria di gioco. Fino all’1 dicembre 2019 è stato possibile inviare il codice chiamando il numero 894444 o inviando un sms al numero 4770470, ma online era disponibile anche un form attraverso cui inserire i propri dati. Chi aveva il codice estratto ha vinto uno dei premi giornalieri previsti dal regolamento della Lotteria Italia e comunicati appunto in tv. I fortunati devono semplicemente presentare il biglietto per riscuotere il premio, invece bisogna presentare il promemoria di gioco se il biglietto è stato acquistato online. Tutto molto semplice, vero? Del resto il lavoro più gravoso spetta alla dea bendata…

LOTTERIA ITALIA 2020, PREMI GIORNALIERI E “SOGNIAMO INSIEME”

Chi ha “registrato” il proprio codice per l’estrazione dei premi giornalieri di Lotteria Italia 2020 abbinata ai “Soliti Ignoti” non ha dovuto fare altro poi che incrociare le dita e sintonizzarsi tutte le sere su Raiuno dalle 20.35 per scoprire se era tra i fortunati vincitori. Chi ha vinto si è dovuto preoccupare solo di scegliere la modalità di pagamento: assegno circolare o accredito sul proprio conto corrente bancario o postale. Ma non è finita qui, perché Lotteria Italia 2020 per i premi paralleli a quelli dell’estrazione del 2020 non ha confermato solo i premi giornalieri dei “Soliti Ignoti”, ma anche il concorso “Sogniamo insieme”. In questo caso c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare, quindi se non lo avete ancora fatto, potete inserire la serie ed il numero del vostro biglietto cartaceo e registrare i vostri dati sul sito dedicato (ogni giorno è possibile registrare fino ad un massimo 10 biglietti). Poi dovete scegliere quale sogno vorresti realizzare fra queste tre tipologie: sogno in coppia, sogno in famiglia e sogno con amici. Se il biglietto registrato risultasse non vincente per i premi in denaro della Lotteria Italia 2020, potrete partecipare quindi all’estrazione di uno di questi fantastici premi messi in palio: 3 voucher viaggio del valore di 6mila euro, 30 voucher spesa del valore di 500 euro.

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 30 SETTEMBRE AL 06 OTTOBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 I031604 2235545275 MILANO 30/09/2019 10.000,00 2 D056295 9237936728 QUATTRO CASTELLA (RE) 01/10/2019 10.000,00 3 L001753 1727365136 MILANO 02/10/2019 10.000,00 4 E021531 1061593202 MILANO 03/10/2019 10.000,00 5 I018640 2745244233 TORITTO (BA) 04/10/2019 10.000,00 6 I050427 6963361682 LAVARONE (TN) 05/10/2019 10.000,00 7 D010730 4104994994 AREZZO 06/10/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 7 OTTOBRE AL 13 OTTOBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 G304832 8149425706 ROMA 07/10/2019 10.000,00 2 I316831 2703306698 ROMA 08/10/2019 10.000,00 3 C021374 6164523638 MILANO 09/10/2019 10.000,00 4 B033717 3589281028 ROZZANO (MI) 10/10/2019 10.000,00 5 D052790 6065404375 ROMA 11/10/2019 10.000,00 6 D306580 3272299756 ROMA 12/10/2019 10.000,00 7 E009014 4558998288 CHIAVARI (GE) 13/10/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 14 OTTOBRE AL 20 OTTOBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 B304049 2042332758 ROMA 14/10/2019 10.000,00 2 C318820 2854153384 ROMA 15/10/2019 10.000,00 3 D039317 5179413954 FARA IN SABINA (RI) 16/10/2019 10.000,00 4 L073996 7841127734 ROMA 17/10/2019 10.000,00 5 D018688 7797947392 CATTOLICA (RN) 18/10/2019 10.000,00 6 L056215 9633878712 TORINO 19/10/2019 10.000,00 7 G061460 4731267583 NOVENTA DI PIAVE (VE) 20/10/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 E158118 8894177564 ROMA 21/10/2019 10.000,00 2 L084258 3439643709 ROMA 22/10/2019 10.000,00 3 G128414 9416302646 STRADELLA (PV) 23/10/2019 10.000,00 4 I105107 7832987918 ROMA 24/10/2019 10.000,00 5 F147366 1414664008 ROMA 25/10/2019 10.000,00 6 F009238 3218672156 SIRACUSA 26/10/2019 10.000,00 7 E318848 5896189804 GUIDONIA MONTECELIO (RM) 27/10/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 28 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 D302629 4791802067 ROMA 28/10/2019 10.000,00 2 G002340 4787459154 ROSIGNANO MARITTIMO (LI) 29/10/2019 10.000,00 3 I116028 7607975636 NAPOLI 30/10/2019 10.000,00 4 F012143 6169441448 DOLO (VE) 31/10/2019 10.000,00 5 B155735 7967887908 PERUGIA 01/11/2019 10.000,00 6 C004042 9652848078 OROSEI (NU) 02/11/2019 10.000,00 7 B002136 7179944226 ROMA 03/11/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 D316016 1754400184 MILANO 04/11/2019 10.000,00 2 I003908 9394744916 PISA 05/11/2019 10.000,00 3 C075283 3052452236 MILANO 06/11/2019 10.000,00 4 L025830 1043572164 BAGHERIA (PA) 07/11/2019 10.000,00 5 F109541 3039762514 RONCIGLIONE (VT) 08/11/2019 10.000,00 6 I320057 2583930257 FABRO (TR) 09/11/2019 10.000,00 7 E006754 4384634697 MODIGLIANA (FC) 10/11/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DALL’11 NOVEMBRE AL 17 NOVEMBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 A170365 4016504673 NAPOLI 11/11/2019 10.000,00 2 D045491 3523601369 TODI (PG) 12/11/2019 10.000,00 3 E077779 6832950384 AGRATE BRIANZA (MB) 13/11/2019 10.000,00 4 F088187 1139176367 ROMA 14/11/2019 10.000,00 5 I065075 4471378664 MASSA 15/11/2019 10.000,00 6 I138958 7645155812 CHIETI 16/11/2019 10.000,00 7 F086619 7696487516 FOGGIA 17/11/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 18 NOVEMBRE AL 24 NOVEMBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 C202204 1614572185 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 18/11/2019 10.000,00 2 E047087 9511926687 ORTE (VT) 19/11/2019 10.000,00 3 B051024 1335357939 ROMA 20/11/2019 10.000,00 4 E242060 9723253662 PISA 21/11/2019 10.000,00 5 G317646 6216907427 ROMA 22/11/2019 10.000,00 6 D011592 6499573766 CIAMPINO (RM) 23/11/2019 10.000,00 7 M016391 9299763736 PRATO 24/11/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 25 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 E173217 2673563142 CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) 25/11/2019 10.000,00 2 L225663 8097479796 PALERMO 26/11/2019 10.000,00 3 D158470 6281997012 CARPINO (FG) 27/11/2019 10.000,00 4 M153012 8269242132 MONTELLA (AV) 28/11/2019 10.000,00 5 D070871 7292428064 ROMA 29/11/2019 10.000,00 6 F120080 4586440607 BACOLI (NA) 30/11/2019 10.000,00 7 D163946 6647010868 FERRARA 01/12/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 02 DICEMBRE ALL’08 DICEMBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 F345919 7032312322 INDUNO OLONA (VA) 02/12/2019 10.000,00 2 D050866 4114897378 FRASCATI (RM) 03/12/2019 10.000,00 3 B184392 2230631377 RAGUSA 04/12/2019 10.000,00 4 C047813 7611654586 LUCCA 05/12/2019 10.000,00 5 D306754 9199653473 ROMA 06/12/2019 10.000,00 6 G027397 5728898056 CINISELLO BALSAMO (MI) 07/12/2019 10.000,00 7 A105081 2134997734 SAN MANGO PIEMONTE (SA) 08/12/2019 10.000,00

ELENCO PREMI “SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” 2019 DAL 09 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 M144457 9757275833 TORINO 09/12/2019 10.000,00 2 D083430 7940547703 BOLOGNA 10/12/2019 10.000,00 3 C405478 7729095606 LISSONE (MB) 11/12/2019 10.000,00 4 L041869 8782858657 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 12/12/2019 10.000,00 5 M023107 6184386342 CORNAREDO (MI) 13/12/2019 10.000,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA