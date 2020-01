Lotteria Italia 2020, Sogniamo Insieme/ Estrazione: come partecipare e cosa si vince

“Sogniamo Insieme” è il concorso abbinato alla Lotteria Italia 2020 con cui possono provare a consolarsi coloro che non stasera non riusciranno a vincere nessuno dei premi previsti con l’estrazione finale. Se infatti il biglietto della Lotteria Italia di cui si è in possesso non risultasse vincente oggi, potrete partecipare all’estrazione del concorso “Sogniamo Insieme” e vincere uno dei premi in palio. Per partecipare alla nuova estrazione però bisogna registrare il biglietto. Dovete inserire la serie e il numero del tagliando cartaceo e registrare i propri dati, quindi cliccare sul pulsante “partecipa”. Ogni giorno potete registrare fino ad un massimo di 10 biglietti, ma ricordate che bisogna descrivere quale sogno vorreste realizzare tra le tre tipologie riportate: sogno in coppia, in famiglia e con amici. Se non sapevate del concorso “Sogniamo Insieme” e quindi non avete ancora registrato il vostro biglietto per partecipare, non temete perché c’è tempo fino alle 20 del 5 febbraio 2020.

SOGNIAMO INSIEME, LOTTERIA ITALIA 2020: ESTRAZIONE E PREMI

Oggi è il giorno di Lotteria Italia 2020, con l’estrazione finale che regalerà 5 milioni di euro col primo premio e tanti altri soldi ai fortunati vincitori. Chi non risulterà vincitore avrà una seconda chance con “Sogniamo Insieme”. Sono due i tipi di premi in palio: verranno assegnati infatti 3 voucher viaggio del valore di 6mila euro e 30 voucher spesa del valore di 500 euro. L’estrazione è in programma il 6 febbraio, quindi per i non fortunati di oggi della Lotteria Italia 2020 si tratterà di aspettare un mese per scoprire se almeno l’estrazione di “Sogniamo Insieme” è fortunata. Non ci sarà però nessuna copertura televisiva in questo caso, quindi se il biglietto verrà estratto si viene contattati all’indirizzo email con cui ci si registra. Il consiglio principale è dunque quello di conservare con cura il biglietto della Lotteria Italia 2020 dopo oggi anche se non vincete, perché in caso di successo nel concorso abbinato per ottenere il premio bisognerà inviare il biglietto in originale.



