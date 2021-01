Lotteria Italia 2021: biglietti vincenti prima categoria/ Primo Premio da 5 milioni

Sono come sempre 5 i biglietti vincenti di prima categoria in palio nella Lotteria Italia 2021: l’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione, all’interno della diretta tv Rai 1 “Soliti Ignoti – il Ritorno”. Nel peggior anno possibile per il nostro Paese dal secondo Dopoguerra, con la pandemia che ancora non ha abbandonato la nostra quotidianità, anche le vendite tanto attese del biglietto “vincente” hanno subito un comprensibile drastico calo di quasi il 32% rispetto allo scorso anno, dato peggiore negli ultimi 40 anni.

Questo non toglie che nei 4,6 milioni di tagliandi venduti fino ad oggi vi siano “nascosti” i 5 premi di prima categoria che potranno regalare un “sorriso” al conto in banca di altrettanti concittadini: nella passata edizione della Lotteria Italia – in attesa della decisione finale del Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione, differita il giorno dell’estrazione – oltre al primo premio da 5 milioni di euro, gli altri premi vedevano i 2.500.000 milioni di euro per il secondo premio; 1.500.000 per il terzo premio; 1.000.000 per il quarto premio e 500.000 mila euro per il quinto ed ultimo premio di prima categoria.

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA 2020

Tra corsi e ricorsi storici, l’anno scorso a vincere il primo premio da 5 milioni fu riscosso a Torino con il numero di serie O-005538 ma fu in generale il Centro-Nord a trovare maggiori fortune nello sbancare il bottino della Lotteria Italia. Il secondo premio da 2,5 milioni venne infatti vinto a Udine, per la precisione nel paesino di Gonars (biglietto P-463112): al terzo posto finì con il tutt’altro che magro bottino di 1,5 mln di euro un fortunato cliente del distributore locale di Roma (serie N-121940) mentre la Toscana con Lucca partecipò alla festa della Lotteria con il milione di euro vinto nella splendida città delle Mura con il biglietto di prima categoria C-127922. Infine, il quinto premio venne azzeccato e comprato a Erba (Como, Lombardia) con la serie P-370303. Il Sud in questo 2021 cerca la rivincita almeno nelle zone alte della prima categoria: al netto della fortissima crisi nelle vendite “retail”, viste le continue chiusure dei negozi per i ben noti motivi di pandemia Covid, sono comunque stati positivi i segnali arrivati dall’acquisto di biglietti online, anche se comunque non sufficienti per coprire le perdite registrate nel canale tradizionale.



